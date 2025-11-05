Προπονητής Γιουνγκ Μπόις: «Ο ΠΑΟΚ μπορεί να σκοράρει με λίγες ευκαιρίες»
Δείτε τι δήώσε ο Χεράρδο Σεοάνε για την αυριανή αναμέτρηση της Τούμπας (6/11, 22:00)
Ο Χεράρδο Σεοάνε, επέστρεψε στον πάγκο της Γιουνγκ Μπόις πριν λίγες ημέρες και αύριο, θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο των Ελβετών.
Ο προπονητής της Γιουνγκ Μπόις μίλησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και αρχικά, αναφέρθηκε στην απουσία του Φερνάντες… «Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς και σίγουρα η απουσία του δεν είναι μια καλή είδηση για εμάς. Υπάρχει όμως ένας παίκτης που είναι στην διάθεσή μας, για την άμυνα και για να καλύψει αυτό το κενό».
Όσο για τα στοιχεία που διαθέτει ο ΠΑΟΚ; «Γνωρίζω καλά την ποιότητα του ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα με γρήγορα εξτρέμ και συμπαγής. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια παίζει ρόλο η αμυντική συμπεριφορά αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση. Ο ΠΑΟΚ έχει γρήγορα εξτρέμ και θα πρέπει να περιορίσουμε για παράδειγμα τις βαθιές μπαλιές. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει στο γκολ με λίγες ευκαιρίες, γι’ αυτό και θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε σημείο».
Τέλος για το πως προσεγγίσει η δική του ομάδα την αυριανή αναμέτρηση του Europa League, σημείωσε… «Εμείς διαθέτουμε μια καλή προπονητική ομάδα που μπορεί να προετοιμάσει σωστά κάθε παιχνίδι. Βλέπουμε και τον αντίπαλο, τα παιχνίδια του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλεύουμε σαν ομάδα και όλοι να έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας και μέσα από τέτοια ματς μπορούμε να εξελισσόμαστε».
Από την πλευρά του, ο ποδοσφαιριστής, Ράιαν Ραβελόσον, σημείωσε… «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα και στις δυνατότητές μας. Έχουμε έναν στόχο και θέλουμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι.
Ξέρουμε τον ΠΑΟΚ και ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει σταθερά στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε και την ατμόσφαιρα της Τούμπας, αλλά εμείς ήρθαμε εδώ για να δείξουμε τις δικές μας δυνατότητες.
Σε σχέση με τον νέο προπονητή, προφανώς υπάρχει διαφορά. Περνάει τις καινούργιες ιδέες του. Στο τελευταίο παιχνίδι ήμασταν αναγκασμένοι να παίξουμε πιο αμυντικά λόγω της αποβολής. Αύριο θα είναι ένα άλλο παιχνίδι, μια άλλη ιστορία» ήταν λόγια του…
