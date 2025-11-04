Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Μιλουτίνοφ, Φαλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τσιτσιπάς και Καραλής στην πρεμιέρα του Τζόκοβιτς στην Αθήνα - Βίντεο, φωτογραφίες
Μιλουτίνοφ, Φαλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τσιτσιπάς και Καραλής στην πρεμιέρα του Τζόκοβιτς στην Αθήνα - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο Σέρβος κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Ταμπίλο στo Telekom Center Athens
Δεν πάει μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ για να δει τον μπασκετικό Ολυμπιακό αλλά και οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά είναι... δίπλα στον Σέρβο στην πρεμιέρα του στην Αθήνα.
Ο Νόλε παίζει κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο στον 2ο γύρο Hellenic Championship που διεξάγεται στο Telekom Center Athens και στις εξέδρες είναι τρεις ερυθρόλευκοι με τις συντρόφους τους.
Ο συμπατριώτης του Τζόκοβιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Μουστάλα Φαλ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Εκεί είναι και ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής μαζί με τον φίλο του Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος δεν αγωνίζεται στο τουρνουά λόγω τραυματισμού.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποθεώθηκε πάντως από τους 7000 και πλέον θεατές που βρέθηκαν στο γήπεδο. Δίπλα του είναι και οι γονείς του που ταξίδεψαν από την Σερβία.
Ο Νόλε παίζει κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο στον 2ο γύρο Hellenic Championship που διεξάγεται στο Telekom Center Athens και στις εξέδρες είναι τρεις ερυθρόλευκοι με τις συντρόφους τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο συμπατριώτης του Τζόκοβιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Μουστάλα Φαλ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Εκεί είναι και ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής μαζί με τον φίλο του Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος δεν αγωνίζεται στο τουρνουά λόγω τραυματισμού.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποθεώθηκε πάντως από τους 7000 και πλέον θεατές που βρέθηκαν στο γήπεδο. Δίπλα του είναι και οι γονείς του που ταξίδεψαν από την Σερβία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δεν μισώ κανέναν, να σταματήσει το κακό εδώ: Μήνυμα σασμού από τη μάνα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, λίγο μετά την κηδεία της κόρης της
Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα: Κλείνουν οι αγωγοί, έρχεται με πλοία lng
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα