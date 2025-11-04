Μιλουτίνοφ, Φαλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τσιτσιπάς και Καραλής στην πρεμιέρα του Τζόκοβιτς στην Αθήνα - Βίντεο, φωτογραφίες
Νόβακ Τζόκοβιτς Νίκολα Μιλουτίνοφ Μουστάλα Φαλ Κώστας Αντετοκούνμπο

Ο Σέρβος κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Ταμπίλο στo Telekom  Center Athens

Δημήτρης Τυχάλας, Αντώνης Πατσούρας
Φωτογραφίες: William Faithful
Δεν πάει μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ για να δει τον μπασκετικό Ολυμπιακό αλλά και οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά είναι... δίπλα στον Σέρβο στην πρεμιέρα του στην Αθήνα. 

Ο Νόλε παίζει κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο στον 2ο γύρο Hellenic Championship που διεξάγεται στο Telekom  Center Athens και στις εξέδρες είναι τρεις ερυθρόλευκοι με τις συντρόφους τους. 


Ο συμπατριώτης του Τζόκοβιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Μουστάλα Φαλ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Εκεί είναι και ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής μαζί με τον φίλο του Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος δεν αγωνίζεται στο τουρνουά λόγω τραυματισμού.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποθεώθηκε πάντως από τους 7000 και πλέον θεατές που βρέθηκαν στο γήπεδο.  Δίπλα του είναι και οι γονείς του που ταξίδεψαν από την Σερβία. 

