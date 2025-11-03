Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα για τη θέση του τεχνικού διευθυντή
O διευθυντής ποδοσφαίρου της Βαλένθια είναι ο εκλεκτός των πράσινων για να διαδεχθεί τον Γιάννη Παπαδημητρίου
Οι σαρωτικές αλλαγές που έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του τριφυλλιού.
Ο Κορόνα ως ποδοσφαιριστής προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας καριέρα σε Σαραγόσα, Αλμπαθέτε, Αλμερία, Πόλι Εχίδο και εκτός Ισπανίας στην Μπρίσμπεϊν Ρόαρ, ενώ από το 2017 όταν κρέμασε τα παπούτσια του ασχολήθηκε με το σκάουτινγκ και το 2020 εντάχθηκε στους σκάουτερ της Βαλένθια.
Το 2022 πήρε προαγωγή σε διευθυντή ποδοσφαίρου, αλλά τρία χρόνια αργότερα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τις νυχτερίδες για να έρθει στην Αθήνα, έχοντας και τις ευλογίες του Ράφα Μπενίτεθ.
