Νίκολιτς: «Έπαιζαν με δέκα πίσω από την μπάλα, οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα» - Βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς Παναιτωλικός Super League 1

Νίκολιτς: «Έπαιζαν με δέκα πίσω από την μπάλα, οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα» - Βίντεο

Όσα δήλωσε ο Σέρβος προπονητής μετά την νίκη της ομάδας του επί του Παναιτωλικού

Νίκολιτς: «Έπαιζαν με δέκα πίσω από την μπάλα, οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα» - Βίντεο
10 ΣΧΟΛΙΑ
Η ΑΕΚ σώθηκε από την γκέλα στο φινάλε με γκολ του Πινέδα και πήρε τη νίκη με 1-0 κόντρα στον Παναιτωλικό. 

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το ματς σχολίασε τον τρόπο που έπαιξε ο Παναιτωλικός, ενώ στάθηκε και στην ενότητα που έδειξε η ομάδα του στο τέλος για να πάρει το ματς. 

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

Για το ματς: «Τι να σχολιάσω, τι θες να σχολιάσω. Για το παιχνίδι, πόσα σουτ του αντιπάλου είχαν κατεύθυνση προς την εστία, μηδέν. Κάθε δύο λεπτά σταματούσαν το παιχνίδι, κάποιους τους επέτρεψε αυτό το παιχνίδι το 2025.

Είμαι χαρούμενος από τα παιδιά, δείχνουμε ότι μαχόμαστε, έδωσαν τα πάντα οι παίκτες μας. Συγκεντρωνόμαστε στην Ευρώπη και προσπαθούμε σε όλα τα παιχνίδια στην Ελλάδα να κάνουμε ό,τι μπορούμε».

Για το αν είναι δικαίωση ότι το γκολ ήρθε από τα δεξιά: «Προετοιμαστήκαμε καλά, τα παιδιά έπαιξαν καλά, ακόμη και όταν δεν είναι εύκολο όταν ο αντίπαλος παίζει με δέκα παίκτες πίσω από την μπάλα.

Δείγμα πόσο ενωμένη είναι η ομάδα. Ψυχολογικά δεν είναι εύκολο. Ας συγκεντρωθούμε με τη Σάμροκ Ρόβερς και μετά έχουμε δύσκολο παιχνίδι στην Κρήτη. Ο χρόνος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο».




Ειδήσεις σήμερα:

Ιστορίες βεντέτας γραμμένες με αίμα που ξεκίνησαν «δι' ασήμαντον αφορμήν»

Εκτός αστυνομίας ο Τάσος Ποτσέπης, δεν ανανεώθηκε η θητεία του στους Ειδικούς Φρουρούς

Η Ασία εκπέμπει SOS: Επίγειοι παράδεισοι σε... ασφυξία, ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης