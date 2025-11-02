Νίκολιτς: «Έπαιζαν με δέκα πίσω από την μπάλα, οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα» - Βίντεο
Νίκολιτς: «Έπαιζαν με δέκα πίσω από την μπάλα, οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα» - Βίντεο
Όσα δήλωσε ο Σέρβος προπονητής μετά την νίκη της ομάδας του επί του Παναιτωλικού
Η ΑΕΚ σώθηκε από την γκέλα στο φινάλε με γκολ του Πινέδα και πήρε τη νίκη με 1-0 κόντρα στον Παναιτωλικό.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το ματς σχολίασε τον τρόπο που έπαιξε ο Παναιτωλικός, ενώ στάθηκε και στην ενότητα που έδειξε η ομάδα του στο τέλος για να πάρει το ματς.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:
Για το ματς: «Τι να σχολιάσω, τι θες να σχολιάσω. Για το παιχνίδι, πόσα σουτ του αντιπάλου είχαν κατεύθυνση προς την εστία, μηδέν. Κάθε δύο λεπτά σταματούσαν το παιχνίδι, κάποιους τους επέτρεψε αυτό το παιχνίδι το 2025.
Είμαι χαρούμενος από τα παιδιά, δείχνουμε ότι μαχόμαστε, έδωσαν τα πάντα οι παίκτες μας. Συγκεντρωνόμαστε στην Ευρώπη και προσπαθούμε σε όλα τα παιχνίδια στην Ελλάδα να κάνουμε ό,τι μπορούμε».
Για το αν είναι δικαίωση ότι το γκολ ήρθε από τα δεξιά: «Προετοιμαστήκαμε καλά, τα παιδιά έπαιξαν καλά, ακόμη και όταν δεν είναι εύκολο όταν ο αντίπαλος παίζει με δέκα παίκτες πίσω από την μπάλα.
Δείγμα πόσο ενωμένη είναι η ομάδα. Ψυχολογικά δεν είναι εύκολο. Ας συγκεντρωθούμε με τη Σάμροκ Ρόβερς και μετά έχουμε δύσκολο παιχνίδι στην Κρήτη. Ο χρόνος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο».
