Το γκολ του Γιόβιτς που ακυρώθηκε μέσω VAR για επιθετικό φάουλ και ξεσήκωσε τη Νέα Φιλαδέλφεια - Δείτε βίντεο

Ο Σέρβος άνοιξε το σκορ στο 78' απέναντι στον Παναιτωλικό, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για φάουλ πάνω στον Μαυρία

Η ΑΕΚ δυσκολευόταν να πετύχει γκολ μέχρι το 78ο λεπτό του ματς με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Αυτό άλλαξε όταν ο Ρότα έκανε σέντρα, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά, ο Τσάβεζ απέκρουσε η μπάλα στρώθηκε ξανά στον Σέρβο που με σουτ έκανε το 1-0. 

Ο διαιτητής Παπαδόπουλος πήγε στο VAR και ακύρωσε το γκολ για σπρώξιμο του Γιόβιτς πάνω στον Μαυρία στην πρώτη κεφαλιά. 

Ακολούθησαν νεύρα από τον πάγκο της ΑΕΚ και διαμαρτυρίες προς τον Παπαδόπουλο, ο οποίος απέβαλε τον team manager της Ένωσης Δημήτρη Ναλιτζή. 

Το γήπεδο «έβραζε» και ο κόσμος φώναζε υβριστικά συνθήματα κατά του άρχοντα του αγώνα. 

Μάλιστα ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον Μάριο Ηλιόπουλο την ώρα που ο Παπαδόπουλος ακύρωσε το γκολ, να απορεί για τον λόγο.

Τελικά η ΑΕΚ έλυσε τον γόρδιο δεσμό με γκολ του Πινέδα στο 90+2' και πήρε τη νίκη με 1-0.

