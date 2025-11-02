Η Μπαρτσελόνα 3-1 την Έλτσε, τριάρα της Σίτι στη Μπόρνμουθ - Η Κολωνία 4-1 το Αμβούργο - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Νίκη ανάσα για τη Γουέστ Χαμ, 3-1 τη Νιούκαστλ - Η Ίντερ 2-1 την Βερόνα, ήττα για την Φιορεντίνα από τη Λέτσε - Η Χόφενχαϊμ 3-2 την Βόλφσμπουργκ

Στην Premier League η Μάντσεστερ Σίτι παρέμεινε στο κυνήγι της πρωτοπόρου Άρσεναλ, αφού επικράτησε με 3-1 της Μπόρνμουθ. Η Γουέστ Χαμ πήρε νίκη-ανάσα και ξεκόλλησε από τον πάτο της βαθμολογίας, 3-1 την Νιούκαστλ

Στη La Liga η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα στο «Clasico», κέρδισε εύκολα την Έλτσε με 3-1. Θέλτα και Αλαβές συνέχισαν με νίκες, με το ίδιο σκορ (2-1) κόντρα σε Λεβάντε και Εσπανιόλ.

Στη Bundesliga η Κολωνία διέλυσε με 4-1 το Αμβούργο, ενώ η Χόφενχαϊμ πέρασε από την έδρα της Βόλφσμπουργκ, 3-2 και την «βύθισε» ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία. 

Στη Serie A η Ίντερ πανηγύρισε νίκη θρίλερ στην έδρα της Βερόνα, 2-1 με αυτογκόλ στην εκπνοή. Τορίνο και Πίζα έμειναν στο 2-2, ενώ η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference League, Φιορεντίνα, συνεχίζει να είναι εντός επικίνδυνης ζώνης, χάνοντας ακόμα ένα ματς 0-1 από την Λέτσε.


Premier League (10η αγωνιστική)

Μπράιτον-Λιντς 3-0 (11' Γουέλμπεκ, 64', 70' Γκόμες) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2 (14' Γκιοκέρες, 35' Ράις) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0 (30' Ματετά, 51' αυτ. Κόλινς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Γουλβς 3-0 (9' Σεσενιόν, 62' Γουίλσον, 75' αυτ. Μοσκέρα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (48' Γκιμπς-Γουάιτ, 50' Σαβόνα-34' Κασεμίρο, 81' Ντιαλό) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Τότεναμ-Τσέλσι 0-1 (34' Ζοάο Πέδρο) Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0  (48' Σαλάχ, 58' Γκράβενμπερχ)

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα: 2-0 (MD 10, 01/11/2025)

Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ 3-1 (35' Πακετά, 45'+ αυτ. Μπότμαν, 90'+ Σούτσεκ-4' Μέρφι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 3-1 ( 17', 33' Χάαλαντ, O' Ράιλι - 25' Άνταμς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Σάντερλαντ-Έβερτον 3/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Άρσεναλ 25
Μάντσεστερ Σίτι 19
Μπόρνμουθ 18
Λίβερπουλ 18
Τσέλσι 17
Τότεναμ 17
Σάντερλαντ 17 -9αγ.
Μάντσεστερ Γ. 17
Άστον Βίλα 15
Κρίσταλ Πάλας 16
Μπρέντφορντ 13
Νιούκαστλ 12
Μπράιτον 15
Έβερτον 11 -9αγ.
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Φούλαμ 11
Γουέστ Χαμ 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Γουλβς 2


Bundesliga (9η αγωνιστική)

Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1 (37' Γκιρασι)

FC AUGSBURG - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Matchday 9 – Bundesliga 2025/26
Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (36' Βίντμερ-85' Στάγκε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λειψία-Στουτγκάρδη 3-1 (45' αυτ. Σαμπό, 53' Ντιομαντέ, 90' Ρόμουλο-65' Τόμας)

Diomande & Co. On A MISSION! | RB LEIPZIG - VFB STUTTGART | Highlights | Matchday 9 – Bundesliga
Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 0-4 (15', 40' Ταμπάκοβιτς, 75' Ματσίνο, 78' Φρόλο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χαϊντενχάιμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (32' Ζιβζιβάντζε-55' Κρίστενσεν) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν 3-0 (25' Γκνάμπρι, 31' Τζάκσον, 35' Μπάντε)

15th Consecutive Victory! | FC BAYERN - BAYER 04 LEVERKUSEN | Highlights | MD 9 – Bundesliga 2025/26
Κολωνία-Αμβούργο 4-1 (25' Ατσε, 48' Κάινζ, 90'+ Ελ Μάλα, 90'+ Καμίνσκι-61' Ντόμπε)

Finally A Home Win Against HSV! | 1. FC KÖLN - HAMBURGER SV | Highlights | MD 9 – Bundesliga 2025/26


Βόλφσμπουργκ-Χοφενχάιμ 2-3  (14', 56 Αμούρα - 31' 62' Μπέργκερ, 50' Πρόμελ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 27
Λειψία 22
Ντόρτμουντ 20
Στουτγκάρδη 18
Λεβερκούζεν 17
Χόφενχαϊμ 16
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 14
Κολωνία 14
Βέρντερ Βρέμης 12
Ουνιόν Βερολίνου 11
Φράιμπουργκ 10
Βόλφσμπουργκ 8 
Αμβούργο 8
Ζανκτ Πάουλι 7
Άουγκσμπουργκ 7
Γκλάντμπαχ 6
Μάιντς 5
Χαϊντενχάιμ 5


La Liga (11η αγωνιστική)

Χετάφε-Τζιρόνα 2-1 (72' Μαρτίν, 86' Μαγιοράλ - 90'+4' πέν. Στουάνι)

GETAFE CF 2 - 1 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (22' Μορένο, 56' Μολέιρο, 58' Κομεσάνα, 65' Πέρεθ)

VILLARREAL CF 4 - 0 RAYO VALLECANO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη 3-0 (67' πεν. Αλβαρεζ, 77' Αλμάδα, 90' Γκριεζμάν)

ATLÉTICO DE MADRID 3 - 0 SEVILLA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (38' Μέντεζ, 47' Γκέδες, 90+2' Γκοροτσατέγκι - 42' Γκουρουθέτα, 79' Ναβάρο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

REAL SOCIEDAD 3 - 2 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-0 (19'πέν, 31' Μπαπέ, 44' Μπέλιγχαμ, 82' Καρέρας)

REAL MADRID 4 - 0 VALENCIA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Λεβάντε-Θέλτα 1-2 (66' Αριάγα-40' Μινγκέθα, 90'+ Ρομάν)

LEVANTE UD 1 - 2 CELTA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αλαβές-Εσπανιόλ 2-1 (5' Σουάρες, 40' Μπογιέ-56' Φερνάντεζ)

DEPORTIVO ALAVÉS 2 - 1 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μπαρτσελόνα-Ελτσε 3-1 (9' Γιαμάλ, 11' Τόρες, 61' Ράσφορντ - 43' Μιρ)

FC BARCELONA 3 - 1 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μπέτις-Μαγιόρκα 3-0 (10΄ & 35΄ Άντονι, 37΄ Εζαλζουλί)

REAL BETIS 3 - 0 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Οβιέδο-Οσασούνα 3/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 30
Μπαρτσελόνα 25
Βιγιαρεάλ 23
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Μπέτις 19
Εσπανιόλ 18
Χετάφε 17
Αλαβές 15
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Θέλτα 13
Σεβίλλη 13
Ρεάλ Σοσιεδάδ 12
Οσασούνα 10 -10αγ.
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Βαλένθια 9
Οβιέδο 7 -10αγ.
Τζιρόνα 7




Serie A (10η αγωνιστική)

Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0 (40' Ζανιόλο)

UDINESE-ATALANTA 1-0 | HIGHLIGHTS | Zaniolo Strikes To Sink Former Side | Serie A 2025/26
Νάπολι-Κόμο 0-0

NAPOLI-COMO 0-0 | HIGHLIGHTS | Vanja The Hero For Napoli! | Serie A 2025/26
Κρεμονέζε-Γιουβέντους    1-2 (83΄ Βάρντι - 2΄ Kόστιτς, 68΄ Καμπιάσο)

CREMONESE-JUVENTUS 1-2 | HIGHLIGHTS | Spalletti Off To Winning Start | Serie A 2025/26

Βερόνα-Ίντερ 1-2 (40' Τζιοβάνε-16' Ζιελίνσκι, Φρέζε αυογκόλ 90+4)

Φιορεντίνα-Λέτσε 0-1 (23' Μπερίσα)

Τορίνο-Πίζα 2-2 (42' Σιμεόνε, 45'+ Ανταμς-13', 29' πεν. Μορέο)

TORINO-PISA 2-2 | HIGHLIGHTS | Moreo’s first Serie A double is not enough for Pisa | SERIE A 2025/26


Πάρμα-Μπολόνια 1-3 (1' Μπερναμπέ - 17', 68' Κάστρο, 90+2' Μιράντα)

PARMA-BOLOGNA 1-3 | HIGHLIGHTS | Castro and Miranda seal comeback win | SERIE A 2025/26

Μίλαν-Ρόμα  1-0 (39' Πάβλοβιτς)

Σασουόλο-Τζένοα 3/11
Λάτσιο-Κάλιαρι 3/11


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Νάπολι 22
Ίντερ 21
Μίλαν 21
Ρόμα 21
Γιουβέντους 18
Μπολόνια 18
Κόμο 17
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14
Αταλάντα 13
Σασουόλο 13 -9αγ.
Τορίνο 13
Λάτσιο 12 -9αγ.
Κάλιαρι 9 -9αγ.
Λέτσε 9
Πάρμα 7
Πίζα 6
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4
Τζένοα 3 -9αγ.




