Paris Masters: Ο Σίνερ νίκησε τον Αλιασίμ, πήρε τον τίτλο και επέστρεψε στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης - Βίντεο
SPORTS
Paris Masters Γιανίκ Σίνερ Φελίξ Οζε Αλιασίμ

Paris Masters: Ο Σίνερ νίκησε τον Αλιασίμ, πήρε τον τίτλο και επέστρεψε στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης - Βίντεο

Ο Ιταλός τενίστας θριάμβευσε στον τελικό του Παρισιού (6-4, 7-6) επί του Καναδού και εκμεταλλεύτηκε τον πρόωρο αποκλεισμό του Αλκαράθ, σκαρφαλώνοντας ξανά στην κορυφή της ATP

Paris Masters: Ο Σίνερ νίκησε τον Αλιασίμ, πήρε τον τίτλο και επέστρεψε στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης - Βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γιάνικ Σίνερ ανακτά τον θρόνο του στο παγκόσμιο τένις! Ο Ιταλός σούπερ σταρ κατέκτησε τον τίτλο στο Paris Masters νικώντας στον τελικό τον Καναδό Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ με 6-4, 7-6 (7-4), μια νίκη που του εξασφάλισε την επιστροφή στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Σίνερ είχε εκτοπιστεί από την κορυφή τον Σεπτέμβριο, μετά την ήττα του στον τελικό του US Open από τον Κάρλος Αλκαράθ. Ωστόσο, εκμεταλλεύτηκε τον πρόωρο αποκλεισμό του Ισπανού στο Παρίσι (ο οποίος ηττήθηκε από τον Βρετανό Κάμερον Νόρι) και με την εντυπωσιακή του πορεία επανήλθε στην κορυφή της ATP.


Ο Ιταλός ήταν το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο και επικράτησε άνετα του Οζέ-Αλιασίμ. Διατήρησε, επίσης, την κυριαρχία του στους εσωτερικούς χώρους, επεκτείνοντας το σερί νικών του σε 26 συνεχόμενα παιχνίδια σε διάστημα σχεδόν δύο ετών.

Ο Σίνερ πήρε νωρίς ένα break στο πρώτο σετ, το οποίο ήταν αρκετό για να προηγηθεί (6-4). Στο δεύτερο σετ, ο Καναδός, ο οποίος εξακολουθεί να ελπίζει σε πρόκριση για τους τελικούς του ATP Tour αργότερα αυτόν τον μήνα, έμεινε πίσω. Το σετ κρίθηκε στο tie-break, όπου ο Σίνερ ήταν αλάνθαστος, εξασφαλίζοντας τον τίτλο.


Sinner Faces Auger-Aliassime For The Title 🏆 | Paris 2025 Final Highlights


Κλείσιμο
«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος, οι τελευταίοι μήνες ήταν εκπληκτικοί. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε πάνω σε πράγματα, να βελτιωθούμε ως παίκτες και το να βλέπω τέτοια αποτελέσματα με κάνει απίστευτα χαρούμενο», δήλωσε ο Ιταλός πρωταθλητής.

«Άλλος ένας τίτλος, ήταν μια καταπληκτική χρονιά, ανεξάρτητα από το τι θα έρθει στο Τορίνο», κατέληξε, αναφερόμενος στους επερχόμενους τελικούς του ATP.

Ειδήσεις σήμερα:

Το protothema στα Βορίζια: Σε εξέλιξη η νεκροψία του Φανούρη Καργάκη, σαρώνει η ΕΚΑΜ το χωριό - Μία σύλληψη

Νέα αρχή για τον πρίγκιπα Άντριου σε πολυτελή βίλα του Άμπου Ντάμπι αξίας 10 εκατ. λιρών

Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης