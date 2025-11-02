Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Paris Masters: Ο Σίνερ νίκησε τον Αλιασίμ, πήρε τον τίτλο και επέστρεψε στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης - Βίντεο
Paris Masters: Ο Σίνερ νίκησε τον Αλιασίμ, πήρε τον τίτλο και επέστρεψε στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης - Βίντεο
Ο Ιταλός τενίστας θριάμβευσε στον τελικό του Παρισιού (6-4, 7-6) επί του Καναδού και εκμεταλλεύτηκε τον πρόωρο αποκλεισμό του Αλκαράθ, σκαρφαλώνοντας ξανά στην κορυφή της ATP
Ο Γιάνικ Σίνερ ανακτά τον θρόνο του στο παγκόσμιο τένις! Ο Ιταλός σούπερ σταρ κατέκτησε τον τίτλο στο Paris Masters νικώντας στον τελικό τον Καναδό Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ με 6-4, 7-6 (7-4), μια νίκη που του εξασφάλισε την επιστροφή στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο Σίνερ είχε εκτοπιστεί από την κορυφή τον Σεπτέμβριο, μετά την ήττα του στον τελικό του US Open από τον Κάρλος Αλκαράθ. Ωστόσο, εκμεταλλεύτηκε τον πρόωρο αποκλεισμό του Ισπανού στο Παρίσι (ο οποίος ηττήθηκε από τον Βρετανό Κάμερον Νόρι) και με την εντυπωσιακή του πορεία επανήλθε στην κορυφή της ATP.
Ο Ιταλός ήταν το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο και επικράτησε άνετα του Οζέ-Αλιασίμ. Διατήρησε, επίσης, την κυριαρχία του στους εσωτερικούς χώρους, επεκτείνοντας το σερί νικών του σε 26 συνεχόμενα παιχνίδια σε διάστημα σχεδόν δύο ετών.
Ο Σίνερ πήρε νωρίς ένα break στο πρώτο σετ, το οποίο ήταν αρκετό για να προηγηθεί (6-4). Στο δεύτερο σετ, ο Καναδός, ο οποίος εξακολουθεί να ελπίζει σε πρόκριση για τους τελικούς του ATP Tour αργότερα αυτόν τον μήνα, έμεινε πίσω. Το σετ κρίθηκε στο tie-break, όπου ο Σίνερ ήταν αλάνθαστος, εξασφαλίζοντας τον τίτλο.
«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος, οι τελευταίοι μήνες ήταν εκπληκτικοί. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε πάνω σε πράγματα, να βελτιωθούμε ως παίκτες και το να βλέπω τέτοια αποτελέσματα με κάνει απίστευτα χαρούμενο», δήλωσε ο Ιταλός πρωταθλητής.
«Άλλος ένας τίτλος, ήταν μια καταπληκτική χρονιά, ανεξάρτητα από το τι θα έρθει στο Τορίνο», κατέληξε, αναφερόμενος στους επερχόμενους τελικούς του ATP.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Σε εξέλιξη η νεκροψία του Φανούρη Καργάκη, σαρώνει η ΕΚΑΜ το χωριό - Μία σύλληψη
Νέα αρχή για τον πρίγκιπα Άντριου σε πολυτελή βίλα του Άμπου Ντάμπι αξίας 10 εκατ. λιρών
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Ο Σίνερ είχε εκτοπιστεί από την κορυφή τον Σεπτέμβριο, μετά την ήττα του στον τελικό του US Open από τον Κάρλος Αλκαράθ. Ωστόσο, εκμεταλλεύτηκε τον πρόωρο αποκλεισμό του Ισπανού στο Παρίσι (ο οποίος ηττήθηκε από τον Βρετανό Κάμερον Νόρι) και με την εντυπωσιακή του πορεία επανήλθε στην κορυφή της ATP.
Sinner Conquers Paris! 👏@janniksin defeats Auger-Aliassime to clinch a fifth career ATP Masters 1000 title and reclaim the World No.1 ranking@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/Slery9Myll— ATP Tour (@atptour) November 2, 2025
Ο Ιταλός ήταν το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο και επικράτησε άνετα του Οζέ-Αλιασίμ. Διατήρησε, επίσης, την κυριαρχία του στους εσωτερικούς χώρους, επεκτείνοντας το σερί νικών του σε 26 συνεχόμενα παιχνίδια σε διάστημα σχεδόν δύο ετών.
Ο Σίνερ πήρε νωρίς ένα break στο πρώτο σετ, το οποίο ήταν αρκετό για να προηγηθεί (6-4). Στο δεύτερο σετ, ο Καναδός, ο οποίος εξακολουθεί να ελπίζει σε πρόκριση για τους τελικούς του ATP Tour αργότερα αυτόν τον μήνα, έμεινε πίσω. Το σετ κρίθηκε στο tie-break, όπου ο Σίνερ ήταν αλάνθαστος, εξασφαλίζοντας τον τίτλο.
«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος, οι τελευταίοι μήνες ήταν εκπληκτικοί. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε πάνω σε πράγματα, να βελτιωθούμε ως παίκτες και το να βλέπω τέτοια αποτελέσματα με κάνει απίστευτα χαρούμενο», δήλωσε ο Ιταλός πρωταθλητής.
«Άλλος ένας τίτλος, ήταν μια καταπληκτική χρονιά, ανεξάρτητα από το τι θα έρθει στο Τορίνο», κατέληξε, αναφερόμενος στους επερχόμενους τελικούς του ATP.
BACK ON TOP! 👏@janniksin returns to No. 1 in the PIF ATP Rankings after his title win at the #RolexParisMasters pic.twitter.com/NzkaiaM5Wc— ATP Tour (@atptour) November 2, 2025
Το protothema στα Βορίζια: Σε εξέλιξη η νεκροψία του Φανούρη Καργάκη, σαρώνει η ΕΚΑΜ το χωριό - Μία σύλληψη
Νέα αρχή για τον πρίγκιπα Άντριου σε πολυτελή βίλα του Άμπου Ντάμπι αξίας 10 εκατ. λιρών
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα