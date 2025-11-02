Ολυμπιακός: Ο Γουόρντ έσκισε τη φανέλα του μετά από χαμένο λέι απ - Βίντεο

Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα τον Ηρακλή και διατήρησε το απόλυτο στη Stoiximan Basket League.



Κατά την διάρκεια του αγώνα ο Τάισον Γουόρντ έχασε ένα εύκολο λέι απ και στη συνέχεια της φάσης έσκισε εκνευρισμένος από την αστοχία του, την φανέλα του Ολυμπιακού.



Συμβαίνουν και αυτά στους αγώνες.

