Ολυμπιακός: Ο Γουόρντ έσκισε τη φανέλα του μετά από χαμένο λέι απ - Βίντεο
Είχε νεύρα ο Αμερικανός και την... πλήρωσε η φανέλα
Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα τον Ηρακλή και διατήρησε το απόλυτο στη Stoiximan Basket League.
Κατά την διάρκεια του αγώνα ο Τάισον Γουόρντ έχασε ένα εύκολο λέι απ και στη συνέχεια της φάσης έσκισε εκνευρισμένος από την αστοχία του, την φανέλα του Ολυμπιακού.
Συμβαίνουν και αυτά στους αγώνες.
