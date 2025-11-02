Μπαρτζώκας για τη μεταγραφολογία: Μπορεί ο κόσμος να λέει ό,τι θέλει, οι δημοσιογράφοι να γράφουν ό,τι θέλουν, δημοκρατία έχουμε

Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή κλήθηκε να σχολιάσει στην ΕΡΤ την απόδοση της ομάδας του, την κακή περίοδο του Φουρνιέ αλλά και τα συνεχή δημοσιεύματα για μεταγραφές.

«Δε μπορώ να εντρυφήσω πολύ τι πήγε και τι δεν πήγε καλά στο παιχνίδι. Ενεργειακά και πνευματικά είχαμε μεγάλο έλλειμα και θέλαμε διαδικαστικά να πάρουμε το παιχνίδι. Σήμερα πάσαραν την μπάλα πολύ καλά. Έπαιξαν πολύ καλά και μπράβο. Για τον κόσμο που ήταν εδώ ήταν ωραίο θέαμα. Μπορώ να δικαιολογήσω τους παίκτες από τα δύο παιχνίδια που παίξαμε».

Για τον Φουρνιέ: «Δεν μπορεί για έναν παίκτη σαν τον Φουρνιέ να αποτελεί κριτήριο το κακό παιχνίδι που έκανε προχθές, ούτε το καλό δεκάλεπτο που έκανε σήμερα. Μόνο που το συζητάμε για έναν τέτοιο παίκτη είναι σαν να τον υποτιμάμε. Προφανώς θα παίξει πολύ καλά».

Για την επίθεση του Ολυμπιακού: «Η λειτουργία της ομάδας τα τελευταία 6-7 χρόνια ήταν υποδειγματική στην επίθεση. Διδάσκεται σε σεμινάρια πώς παίζει ο Ολυμπιακός. Όταν το Ευρωμπάσκετ τελείωσε 6 Σεπτεμβρίου, εμείς κάναμε προετοιμασία με έναν ψηλό, έλειπαν οι διεθνείς. Όλα αυτά αποτελούν μία προσπάθεια διαχείρισης».

Για τις μεταγραφές, τα θέλω του κόσμου και αυτά που γράφουν οι δημοσιογράφοι: «Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να ελέγξεις και να μην ελέγξεις. Είναι σαν να είσαι Δον Κιχώτης αν προσπαθείς να τα βάλεις με πράγματα που δεν θα μπορέσεις ποτέ να ελέγξεις. Μπορεί ο κόσμος να λέει ό,τι θέλει, οι δημοσιογράφοι να γράφουν ό,τι θέλουν, δημοκρατία έχουμε. Φυσικά και ακούω, αλλά η δουλειά μου να πιστεύω στη δουλειά της ομάδας, στη στελέχωση των παικτών και να κάνω τους παίκτες που έχουμε να παίξουν όσο καλύτερα μπορούν».









