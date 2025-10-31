Αταμάν: «Έπαιξαν καλύτερα από εμάς, δεν είναι εύκολο να παίζεις με έναν σέντερ»
Όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μονακό
Ο Εργκίν Αταμάν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει ακόμη έναν σέντερ στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μονακό.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:
«Δεν ξεκινήσαμε καλά, τους δώσαμε 27 πόντους στην αρχή. Είχαμε ένα σέντερ, είχε τρία φάουλ από νωρίς. Δεν είναι εύκολο μετά, δεν κλείσαμε καλά στο ζωγραφιστό.
Η Μονακό έχει εξαιρετικούς επιθετικά παίκτες, ειδικά τους Τζέιμς και Οκόμπο. Επιτέθηκαν στο ζωγραφιστό, δημιούργησαν και οδήγησαν τον αγώνα.
Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε στην τέταρτη περίοδο, χάσαμε κάποια εύκολα σουτ, βολές και τους δώσαμε την ευκαιρία να ξεφύγουν στο σκορ. Η Μονακό κέρδισε. Απόψε έπαιξαν καλύτερα από εμάς».
Για την απόκτηση σέντερ: «Θα δούμε, δεν είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε. Θα δούμε».
