Σπανούλης: «Παίξαμε 80 λεπτά εκπληκτικό μπάσκετ κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»
Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη μέσα σε τρεις ημέρες υπέταξε και τις δύο ελληνικές ομάδες στη Eureoleague

H Μονακό του Βασίλη Σπανούλη κέρδισε την Τετάρτη τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και την Παρασκευή επικράτησε του Παναθηναϊκού στην έδρα της. 

Ο Έλληνας κόουτς είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος και μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό είπε:  «Παίξαμε 80 λεπτά εκπληκτικό μπάσκετ και κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δύο φανταστικά ματς. Εκτελέσαμε το τακτικό μας πλάνο, συνεχίζουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε καλά τα απλά πράγματα. Αυτό θα μας βοηθήσει».


Από την πλευρά του ο Μάικ Τζέιμς σημείωσε:  «Κερδίσαμε μια πολύ πραγματικά καλή ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλό ότι κερδίσαμε δύο πολύ καλές ομάδες σε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε δύο νίκες, τις κρατάμε. Δεν σημαίνει κάτι ότι ήταν κόντρα σε ελληνικές ομάδες, ήταν απλά δύο νίκες».

