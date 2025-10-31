Συνεχίζονται οι αλλαγές στον ΟΦΗ: Τέλος ο Νταμπίζας
Συνεχίζονται οι αλλαγές στον ΟΦΗ: Τέλος ο Νταμπίζας

Ο Νίκος Νταμπίζας κατέχει από τον Ιούνιο την θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου του ΟΦΗ

Πριν από λίγες ημέρες η ΠΑΕ ΟΦΗ απέλυσε τον Μίλαν Ράσταβατς για να φέρει στον πάγκο της ομάδας τον Χρήστο Κόντη. 

Το «μάρμαρο» της άσχημης πορείας του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα «πλήρωσε» όμως και ο Νίκος Νταμπίζας ο οποίος δεν είναι πλέον διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ 

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι έπειτα από επικοινωνία του μεγαλομετόχου και προέδρου, κ. Μιχάλη Μπούση με τον κ. Νίκο Νταμπίζα, αποφασίστηκε η κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Διευθυντή Ποδοσφαίρου της ομάδας μας.

Όλος ο οργανισμός του ΟΦΗ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον “Legend” του ελληνικού ποδοσφαίρου, Νίκο Νταμπίζα, για το διάστημα της παραμονής του στην οικογένεια μας και να του ευχηθεί καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, κ. Μιχάλης Μπούσης τόνισε για τον Νίκο Νταμπίζα στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας: “Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Νταμπίζα για τον επαγγελματισμό και την προσήλωσή του κατά το διάστημα της παρουσίας του στον ΟΦΗ. Τρέφω μεγάλο σεβασμό προς το πρόσωπό του, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως επαγγελματία. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του».


