Ενίσχυση στη θέση «5» για τη Ρεάλ Μαδρίτης - Απέκτησε τον Άλεξ Λεν

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουκρανού σέντερ Άλεξ Λεν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν 2026-27.

Ο 32χρονος (2,13μ.) φέρνει μαζί του εμπειρία δώδεκα ετών στο ΝΒΑ, έχοντας αγωνιστεί με τους Φοίνιξ Σανς (2013-18), Ατλάντα Χοκς (2018-20), Σακραμέντο Κινγκς (2019-20, 2021-25), Τορόντο Ράπτορς (2020-21), Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (2020-21) και πιο πρόσφατα με τους Λος Άντζελες Λέικερς (2024-25).





Comunicado Oficial: Alex Len.#WelcomeLen — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 30, 2025





Μετά την αποχώρηση του Μπρούνο Φερνάντο, ο Ουκρανός ψηλός έρχεται στη Μαδρίτη για να ενισχύσει τη φροντ λάιν, εκεί όπου δεσπόζει στη θέση «5» το όνομα του Έντι Ταβάρες.

Ο Λεν ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 2010-11 με την Ντνιπρό στην Ουκρανία, πριν μεταβεί στις ΗΠΑ για να αγωνιστεί στο πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. Μετά την εντυπωσιακή του παρουσία στο NCAA, επιλέχθηκε από τους Σανς στο Νο5 του ντραφτ του 2013.

Σε 690 αγώνες κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, ο Λεν έχει μέσο όρο 6,7 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ ανά παιχνίδι. Έχει επίσης 14 συμμετοχές στα playoffs, όπου σημείωσε κατά μέσο όρο 2,8 πόντους και 2,5 ριμπάουντ.

Στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Λεν θα συναντήσει ξανά τον Τρέι Λάιλς, με τον οποίο είχε αγωνιστεί 97 φορές κατά την κοινή θητεία τους στους Κινγκς.

Στο ΝΒΑ έχει επίσης αγωνιστεί μαζί με γνωστά ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως τους Ντέιβις Μπέρτανς (48 αγώνες, Ντουμπάι), Τζάστιν Άντερσον (43, Ντουμπάρι), Ρισόν Χολμς (39, Παναθηναϊκός), καθώς και την τριάδα της Παρτιζάν Μπρούνο Φερνάντο (36 αγώνες), Ίσαακ Μπόνγκα (35) και Τζαμπάρι Πάρκερ (35).

Έχει επίσης αγωνιστεί δίπλα στους Μάικ Τζέιμς (27, Μονακό) και στο δίδυμο του Ολυμπιακού, Τάιλερ Ντόρσεϊ (26) και Σάσα Βεζένκοφ (22), μεταξύ άλλων.



