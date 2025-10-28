Παναθηναϊκός: Κοντά στην επιστροφή του ο Κοτσόλης, θα αναλάβει πόστο στους «πράσινους»
Παναθηναϊκός: Κοντά στην επιστροφή του ο Κοτσόλης, θα αναλάβει πόστο στους «πράσινους»
Ο τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς, Στέφανος Κοτσόλης, βρίσκεται σε επαφές με τον Παναθηναϊκό για να αναλάβει πόστο στο οργανόγραμμα του συλλόγου
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης του στελεχιακού δυναμικού του.
Μια περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει οι Πράσινοι από το εγχώριο ποδόσφαιρο είναι ο Στέφανος Κοτσόλης, με τις δυο πλευρές να βρίσκονται σε επαφές, ώστε ο άλλοτε τερματοφύλακας του Τριφυλλιού να επιστρέψει στην ομάδα με την οποία συνέδεσε την ποδοσφαιρική καριέρα του.
Οι Πράσινοι έχουν εξαιρετική άποψη από το έργο του Κοτσόλη στη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς, όντας ο άνθρωπος που «έχτισε» την ομάδα που πήρε δυο ανόδους σε τρεις συμμετοχές στη Super League 2 και φέτος έχει οικοδομήσει μια από τις πιο πολυσυζητημένες ομάδες του πρωταθλήματος.
Οι επαφές είναι σε εξέλιξη και μένει να ξεκαθαριστεί και το πόστο που θα αναλάβει ο Στέφανος Κοτσόλης εφόσον επέλθει συμφωνία.
Από εκεί και πέρα μια περίπτωση που συνδέθηκε με το οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού, είναι αυτή του scout της Λάτσιο, Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε, όμως όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ άλλος είναι ο εκλεκτός για τη θέση του τεχνικού διευθυντή του συλλόγου.
