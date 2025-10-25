Η Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-0 στην έδρα της Μπρεστ - Βίντεο
Η Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-0 στην έδρα της Μπρεστ - Βίντεο

Οι πρωταθλητές Ευρώπης πέρασαν εύκολα από την έδρα της Μπρεστ με πρωταγωνιστή τον Χακίμι στο ματς που παρακολουθήσατε μέσω live streaming από το www.protothema.gr

Η Παρί μετρούσε δύο σερί ισοπαλίες στο γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά είχε φανεί μεσοβδόμαδα ότι έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις όταν και διέλυσε με 7-2 τη Μπάγερ στο Λεβερκούζεν.

Η Μπρεστ προερχόταν από ένα αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων, αλλά ο Ασράφ Χακίμι με... ντοπιέτα μέσα σε δέκα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο (29'-39') έβαλε τις βάσεις για το τρίποντο.

Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να επιστρέψουν στο ματς όταν κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο Ντελ Καστίγιο αστόχησε στο 59' με τον Ντουέ να διαμορφώνει το τελικό 0-3 στο 90'+6'.




