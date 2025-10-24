Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Το εντυπωσιακό βίντεο της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα από το Μπερναμπέου πριν το Clasico
Η «Βασίλισσα» και η Adidas ενώνουν δυνάμεις για ένα καθηλωτικό βίντεο που τιμά τις νέες εμφανίσεις της σεζόν 2025-26, εμπνευσμένες από το εμβληματικό Σαντιάγο Μπερναμπέου
Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Adidas εντυπωσίασαν, παρουσιάζοντας ένα θεαματικό βίντεο γυρισμένο στα «ενδότερα» του ανακαινισμένου Σαντιάγο Μπερναμπέου, λίγες ημέρες πριν από το πολυαναμενόμενο Clasico με την Μπαρτσελόνα. Το βίντεο αποτελεί φόρο τιμής στις νέες εμφανίσεις της ομάδας για τη σεζόν 2025-26, συνδέοντας κάθε λεπτομέρεια του σχεδιασμού με το ιστορικό γήπεδο της Μαδρίτης.
Στο βίντεο πρωταγωνιστεί σε ένα εντυπωσιακό καστ αστέρων: οι Τζουντ Μπέλιγχαμ, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λίντα Καϊσέδο, Φράνκο Μασταντουόνο, Ναόμι Φελλέρ, Μπραχίμ Ντίαθ, Σίγνε Μπρούν και Αθενέα ντελ Καστίγιο συμμετέχουν σε μια παραγωγή που συνδυάζει απλές αλλά δυνατές εικόνες με μουσική που κορυφώνεται σταδιακά, δημιουργώντας έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο.
La grandeza vive aquí. 👑@adidasfootball pic.twitter.com/eMd8eL2kTi— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2025
