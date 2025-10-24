Πετρούνιας: Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την 5η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα έδωσε το μήνυμα για τη συνέχεια και έθεσε ξεκάθαρο στόχο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028