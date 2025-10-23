Γράφτηκε για τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στη Μπάγερν ο Ντινγουίντι
Η Μπάγερν Μονάχου επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Σπένσερ Ντιντουίντι, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αμερικανού πρώην NBAer
Ο Σπένσερ Ντινγουίντι έμεινε ελεύθερος από τους Σάρλοτ Χόρνετς λίγες μέρες πριν από την έναρξη της regular season στο ΝΒΑ, η περίπτωσή του ήρθε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό ωστόσο ο 32χρονος γκαρντ-φόργουορντ θα περάσει τον Ατλαντικό για να παίξει στην Μπάγερν Μονάχου.
Ο Ντινγουίντι μπήκε στη λίγκα ως Νο.24 στο 2014 NBA Draft από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.
Σε 621 αγώνες στη regular season, έχει σημειώσει 13 πόντους, 5.1 ασίστ και 3 ασίστ μ.ό., έχοντας αγωνιστεί σε πέντε ομάδες (Πίστονς, Νετς, Γουίζαρντς, Μάβερικς, Λέικερς).
Πλέον θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ενισχύοντας την Μπάγερν Μονάχου στη Bundesliga και την EuroLeague.
From the NBA to Munich: We sign Spencer Dinwiddie! ✍️— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 23, 2025
Read more: https://t.co/Ickcdt9ubo#FCBB #Rosterupdate @SDinwiddie_25 @NBA_de
