Γράφτηκε για τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στη Μπάγερν ο Ντινγουίντι
Η Μπάγερν Μονάχου επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Σπένσερ Ντιντουίντι, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αμερικανού πρώην NBAer

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι έμεινε ελεύθερος από τους Σάρλοτ Χόρνετς λίγες μέρες πριν από την έναρξη της regular season στο ΝΒΑ, η περίπτωσή του ήρθε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό ωστόσο ο 32χρονος γκαρντ-φόργουορντ θα περάσει τον Ατλαντικό για να παίξει στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ντινγουίντι μπήκε στη λίγκα ως Νο.24 στο 2014 NBA Draft από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Σε 621 αγώνες στη regular season, έχει σημειώσει 13 πόντους, 5.1 ασίστ και 3 ασίστ μ.ό., έχοντας αγωνιστεί σε πέντε ομάδες (Πίστονς, Νετς, Γουίζαρντς, Μάβερικς, Λέικερς).

Πλέον θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ενισχύοντας την Μπάγερν Μονάχου στη Bundesliga και την EuroLeague


