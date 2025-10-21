Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Η Γουέστ Χαμ έχασε και το μίνι-λονδρέζικο ντέρμπι και τον Μαυροπάνο με τραυματισμό, 2-0 η Μπρέντφορντ - Δείτε τα γκολ
Ο διεθνής στόπερ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αντιμετωπίζει πρόβλημα στο οπίσθιο μηριαίο
Η Μπρέντφορντ νίκησε τη Γουέστ Χαμ με 2-0 στο μίνι-λονδρέζικο ντέρμπι που πραγματοποιήθηκε στο «London Stadium» κι έκλεισε την 8η αγωνιστική της Premier League και «βύθισε» ακόμη περισσότερο τα «σφυριά» στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Σ' ένα ματς που «σημαδεύτηκε» εκτός των άλλων κι απ' τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου στο 85ο λεπτό (είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή στο ημίχρονο στη θέση του Φερνάντες), ο οποίος χτύπησε στο δεξί πόδι κι αποχώρησε με το ειδικό φορείο απ' το παιχνίδι, δημιουργώντας «πονοκεφάλους» εκτός απ' τον Νουνο Εσπίριτο Σάντο (παραμένει χωρίς νίκη σε 3 αγώνες) και στον ομοσπονδιακό, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο διεθνής στόπερ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αντιμετωπίζει πρόβλημα στο οπίσθιο μηριαίο.
Οι «μέλισσες» έφτασαν στην τρίτη νίκη τους στο πρωτάθλημα, χάρις σε ένα γκολ του Τάγκο στο 43ο λεπτό και σε ένα υπέροχο τελείωμα του Γένσεν στο 90'+5', ανεβαίνοντας πλέον στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3 (49΄ Ατσεαμπόνγκ, 52΄ Πέδρο Νέτο, 84΄ Τζέιμς)
Μπράιτον-Νιούκαστλ 2-1 (41΄, 84΄ Γουέλμπεκ - 76΄ Βολτεμάντε)
Μπέρνλι-Λιντς 2-0 (18΄ Ουγκοτσούκβου, 68΄ Τσάουνα)
Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3 (64΄, 69΄, 90+7΄ πέν. Ματέτα - 7΄,38΄ Κρουπί, 89΄ Κρίστι)
Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0 (58΄, 63΄ Χάαλαντ)
Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0 (16΄ Μουκιέλε, 90+2΄ αυτ. Κρέιτσι)
Φούλαμ-Άρσεναλ 0-1 (58΄ Τροσάρ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Άρσεναλ 19
Μάντσεστερ Σίτι 16
Λίβερπουλ 15
Μπόρνμουθ 15
Τσέλσι 14
Τότεναμ 14
Σάντερλαντ 14
Κρίσταλ Πάλας 13
Μάντσεστερ Γ. 13
Μπράιτον 12
Άστον Βίλα 12
Έβερτον 11
Μπρέντφορντ 10
Νιούκαστλ 9
Φούλαμ 8
Λιντς 8
Μπέρνλι 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Γουέστ Χαμ 4
Γουλβς 2
