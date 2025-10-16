Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Νέα εποχή στο ποδόσφαιρο: Ο προπονητής του Μαρόκου σήκωσε τη… μωβ κάρτα και έκανε «challenge» - Βίντεο
Ο Μοχάμεντ Ουάχμπι σήκωσε τη μωβ κάρτα για έλεγχο μιας φάσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20, εγκαινιάζοντας το Football Video Support
Στο επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος βρέθηκε το προημιτελικό ανάμεσα σε Μαρόκο και Γαλλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20, καθώς, πέρα από τη δραματική εξέλιξη στα πέναλτι, το ματς σημαδεύτηκε από μια καινοτομία που αλλάζει τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο.
Ο τεχνικός των Μαροκινών, Μοχάμεντ Ουάχμπι, έγινε ο πρώτος προπονητής που χρησιμοποίησε την «μωβ κάρτα» — ένα νέο εργαλείο που του έδωσε το δικαίωμα να ζητήσει από τον διαιτητή να εξετάσει εκ νέου μια επίμαχη φάση μέσω του συστήματος Football Video Support (FVS).
Το περιστατικό σημειώθηκε στο 72ο λεπτό, όταν Μαροκινός επιθετικός ανατράπηκε μέσα στην περιοχή της Γαλλίας. Ο διαιτητής Γουστάβο Τεχέρα συνέχισε το παιχνίδι, ωστόσο ο Ουάχμπι αμφισβήτησε την ετυμηγορία, ζητώντας επισκόπηση βίντεο.
Αν και ο Τεχέρα, μετά την επανεξέταση, διατήρησε την αρχική του απόφαση, η στιγμή εκείνη καταγράφηκε ως ιστορική: ήταν η πρώτη επίσημη χρήση της «μωβ κάρτας» του FVS σε τουρνουά παγκόσμιου επιπέδου.
Στο αγωνιστικό σκέλος, το Μαρόκο πανηγύρισε μία επική πρόκριση απέναντι στο φαβορί, τη Γαλλία, με τον τρίτο τερματοφύλακα Αμπντελακίμ Ελ Μεσμπαχί να εξελίσσεται σε μεγάλο ήρωα στη διαδικασία των πέναλτι. Εντυπωσιακή λεπτομέρεια: στο παγούρι του είχε τυπωμένο έναν μικρό πίνακα με τις πιθανές κατευθύνσεις των εκτελέσεων των Γάλλων παικτών.
Το FVS, σύμφωνα με τη FIFA, δεν αντικαθιστά το γνωστό VAR, αλλά αποτελεί πιο προσιτή λύση για διοργανώσεις με περιορισμένους πόρους. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, τόνισε πως σκοπός του νέου συστήματος είναι «να δώσει πρόσβαση στην τεχνολογία και στις μικρότερες λίγκες, ενισχύοντας τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στον αγώνα».
Το Μαρόκο πλέον ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Νέων, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στις 19 Οκτωβρίου.
Moroccan coach uses new “challenge card” to request VAR review vs France in U20 World Cup semifinal — part of FIFA’s new rule allowing coaches to call for video reviews
byu/DavidRolands insoccer
During the U20 World Cup semi-final, Morocco coach Mohamed Ouahbi used the new 'challenge card' introduced by FIFA to allow a manager to call for a VAR review, challenging a possible refereeing error 😳🟦— OneFootball (@OneFootball) October 16, 2025
The card is being trialled at the U20 WC, with a view to being… pic.twitter.com/6Cmvu8XrjR
