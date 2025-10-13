Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Ολυμπιακός: Νέο «καμπανάκι» στην Μπαρτσελόνα, αποχώρησε από την Εθνική Ισπανίας ο Φεράν Τόρες
Νέο πρόβλημα για τον Χάνσι Φλικ, που ενημερώθηκε πως ο Φεράν Τόρες αποχωρεί από την Εθνική Ισπανίας με μυϊκό θέμα - Τι γίνεται με Ολυμπιακό
Η Εθνική Ισπανίας συνεχίζει να αντιμετωπίζει απανωτά προβλήματα τραυματισμών και αποχωρήσεων με τελευταίο «θύμα» τον Φεράν Τόρες κάτι που σήμανε... συναγερμό στην Μπαρτσελόνα. Η RFEF (Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι ο Τόρες τίθεται εκτός μάχης για τον αγώνα της Τρίτης (14/10) κόντρα στη Βουλγαρία και επιστρέφει στη Βαρκελώνη.
Ο επιθετικός της Μπάρτσα παρουσιάζει μυϊκές ενοχλήσεις, με όλες τις πλευρές να αποφασίζουν να μην πάρουν κανένα ρίσκο για την υγεία του παίκτη.
Μετά τον τραυματισμό του Ντάνι Όλμο κατά τη διάρκεια της διακοπής των Εθνικών ομάδων, που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου 3 εβδομάδες, άρα και εκτός μάχης με τον Ολυμπιακό (21/10), σειρά πήρε ο Φεράν Τόρες.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της RFEF, ο 25χρονος επιθετικός «ανέφερε μυϊκές ενοχλήσεις που αξιολογήθηκαν από τις ιατρικές υπηρεσίες της RFEF, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας συμπληρωματικών εξετάσεων, διαγιγνώσκοντας μυϊκή υπερκόπωση χωρίς σχετιζόμενη ανατομική βλάβη».
Η Ομοσπονδία τόνισε τη στάση της για προτεραιότητα στην υγεία του παίκτη και πολιτική μη ρίσκου, ειδικά μετά τα πρόσφατα γεγονότα με τον Λαμίν Γιαμάλ και άλλους τραυματισμούς.
Ουσιαστικά ο 25χρονος επιστρέφει στην Βαρκελώνη περισσότερο για προληπτικούς λόγους, όμως δεν αποκλείεται αυτές οι ενοχλήσεις να του στερήσουν τη συμμετοχή κόντρα στους Πειραιώτες, με τις επόμενες ώρες να αναμένεται να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις.
Ferran Torres, desconvocado para jugar contra Bulgaria.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 13, 2025
ℹ️ Más información: https://t.co/NjzHx6W4yc #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/P8uFDxOsL0
