Ολυμπιακός: Νέο «καμπανάκι» στην Μπαρτσελόνα, αποχώρησε από την Εθνική Ισπανίας ο Φεράν Τόρες

Νέο πρόβλημα για τον Χάνσι Φλικ, που ενημερώθηκε πως ο Φεράν Τόρες αποχωρεί από την Εθνική Ισπανίας με μυϊκό θέμα - Τι γίνεται με Ολυμπιακό