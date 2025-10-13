Μασούρας: «Έχουμε πολλές δυνατότητες όμως στα κρίσιμα σημεία δεν είμαστε ποτέ αυτοί που πρέπει» - Βίντεο
Μασούρας: «Έχουμε πολλές δυνατότητες όμως στα κρίσιμα σημεία δεν είμαστε ποτέ αυτοί που πρέπει» - Βίντεο
Όσα δήλωσε ο Έλληνας εξτρέμ μετά την ήττα από τη Δανία με 3-1 στην Κοπεγχάγη
Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στο Μουντιάλ καθώς ηττήθηκε με 3-1 από τη Δανία.
Ο Γιώργος Μασούρας τόνισε ότι η Εθνική είχε την ευκαιρία να προκριθεί όμως στα κρίσιμα σημεία δεν παρουσιάστηκε όπως θα έπρεπε.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μασούρα
«Κάναμε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πολύ καλά, μετά είχαμε ένα άσχημο αποτέλεσμα που επηρέασε την έκβαση του ομίλου.
Βλέπαμε ότι με τη Σκωτία και σήμερα ότι υπάρχουν δυνατότητες αλλά σε κρίσιμα σημεία δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε, και δεν είναι πρώτη φορά. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
Να κρατήσουμε τη μαγιά που υπάρχει, τη μεθοδικότητα που έχει ο προπονητής. Στη συνέχεια ο καθένας να κάνει την αυτοκριτική του, να μπορέσει να σπρώξει ένα κομμάτι παραπάνω.
Για τα τρία γκολ: «Είναι η διαχείριση του μυαλού περισσότερο. Μας έλειπε η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα. Δύο ομάδες πιο έμπειρες κατόρθωσαν με τη λιγότερη δυνατόν προσπάθεια να μας δείξουν ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα εκτός από το καλό ποδόσφαιρο».
