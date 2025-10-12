H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Δεύτερη νίκη για την ΑΕΚ στην GBL - Νίκησε 93-73 τον Πανιώνιο με ηγέτη τον Σίλβα
Δεύτερη νίκη για την ΑΕΚ στην GBL - Νίκησε 93-73 τον Πανιώνιο με ηγέτη τον Σίλβα
Ο Σίλβα τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 8/8 σουτ, 8/9 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 15
Συνεχίζει αήττητη στη Stoiximan GBL η ΑΕΚ. Η Ένωση έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα αφού επικράτησε του Πανιωνίου με 93-73 εύκολα σε κεκλεισμένων των θυρών ματς στη SUNEL Arena. Χωρίς νίκη εντός των τειχών οι κυανέρυθροι. Kυριάρχησε σε όλο το ματς η ομάδα του Σάκοτα με εξαιρετική απόδοση και στις δύο μεριές του παρκέ.
Από την πλευρά της Βασίλισσας ο Σίλβα τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 8/8 σουτ, 8/9 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 15. Για τους ηττημένους ο Γουόλ είχε 15 πόντους. αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του.
Η ΑΕΚ μπήκε εξαιρετικά στο ματς και προηγήθηκε 11-2, με τον Μπάρτλεϊ να μετρά γρήγορα πέντε πόντους. O shooting guard της Ένωσης έβαλε τους 9 από τους πρώτους 15 πόντους της Ένωσης. Ο Γκρέι βούτηξε για να σώσει τη μπάλα και στη συνέχεια της φάσης Φλιώνης και Σίλβα έβγαλαν τρελό alley oop για το 18-7. Ο Σίλβα κυριαρχούσε στο ξεκίνημα έχοντας 10 πόντους και 6 ριμπάουντ στα 8 πρώτα λεπτά.
Ο Μπάρτλεϊ συνέχισε να το βλέπει σαν βαρέλι και έφτασε τους 15 πόντους γράφοντας το 37-21 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Ο Σίλβα με παλικαρίσια ενέργεια έγραψε το 41-26 στο 17', ενώ πριν ο Σταρκς είχε ευστοχήσει σε corner three.
Ο Λούντζης έκανε το 44-41 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Η Ένωση δεν πτοήθηκε και με σερί 9-0, έκανε το 53-41 με τις βολές του Σίλβα. Ο Φλιώνης έκανε το 58-43, πέντε λεπτά για το τέλος της περιόδου.
Η Ένωση ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο στο 69-49, ενώ ο Λεκαβίτσιους με δύο σερί κλεψίματα και φάσεις στον αιφνιδιασμό έγραψε το 73-49. Στη συνέχεια η ΑΕΚ έλεγξε τον ρυθμό για να φτάσει στο 2/2 στο ελληνικό πρωτάθλημα, πριν το ματς με τη Σολνόκι για το BCL.
Τα δεκάλεπτα: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73
Πηγή: gazzetta.gr
Από την πλευρά της Βασίλισσας ο Σίλβα τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 8/8 σουτ, 8/9 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 15. Για τους ηττημένους ο Γουόλ είχε 15 πόντους. αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του.
Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε εξαιρετικά στο ματς και προηγήθηκε 11-2, με τον Μπάρτλεϊ να μετρά γρήγορα πέντε πόντους. O shooting guard της Ένωσης έβαλε τους 9 από τους πρώτους 15 πόντους της Ένωσης. Ο Γκρέι βούτηξε για να σώσει τη μπάλα και στη συνέχεια της φάσης Φλιώνης και Σίλβα έβγαλαν τρελό alley oop για το 18-7. Ο Σίλβα κυριαρχούσε στο ξεκίνημα έχοντας 10 πόντους και 6 ριμπάουντ στα 8 πρώτα λεπτά.
Ο Μπάρτλεϊ συνέχισε να το βλέπει σαν βαρέλι και έφτασε τους 15 πόντους γράφοντας το 37-21 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Ο Σίλβα με παλικαρίσια ενέργεια έγραψε το 41-26 στο 17', ενώ πριν ο Σταρκς είχε ευστοχήσει σε corner three.
Ο Λούντζης έκανε το 44-41 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Η Ένωση δεν πτοήθηκε και με σερί 9-0, έκανε το 53-41 με τις βολές του Σίλβα. Ο Φλιώνης έκανε το 58-43, πέντε λεπτά για το τέλος της περιόδου.
Η Ένωση ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο στο 69-49, ενώ ο Λεκαβίτσιους με δύο σερί κλεψίματα και φάσεις στον αιφνιδιασμό έγραψε το 73-49. Στη συνέχεια η ΑΕΚ έλεγξε τον ρυθμό για να φτάσει στο 2/2 στο ελληνικό πρωτάθλημα, πριν το ματς με τη Σολνόκι για το BCL.
Τα δεκάλεπτα: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Πόλεμος στην οικογένεια Ανιέλι για τα 60 δισ. της Stellantis - Το άγνωστο σημείωμα από το 1998 που άναψε φωτιές
Τι σημαίνει ο όρος σπασμένο άσυλο - Ο Ιρακινός στο μετρό και τα «παράθυρα» της παράνομης μετανάστευσης
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Πόλεμος στην οικογένεια Ανιέλι για τα 60 δισ. της Stellantis - Το άγνωστο σημείωμα από το 1998 που άναψε φωτιές
Τι σημαίνει ο όρος σπασμένο άσυλο - Ο Ιρακινός στο μετρό και τα «παράθυρα» της παράνομης μετανάστευσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα