Φίλος των Λέικερς αξιώνει αποζημίωση από τον ΛεΜπρόν για εξαπάτηση μετά την ανακοίνωση της... μεγάλης απόφασης
Ένας φίλος της ομάδας του LA αγόρασε εισιτήρια για τον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου του 2025-26, όμως πλέον υποστηρίζει ότι τα εισιτήρια αυτά έχουν χάσει την αξία τους
Όλος ο μπασκετικός πλανήτης περίμενε με ανυπομονησία τη μεγάλη απόφαση που είχε προαναγγείλει ο Λεμπρόν Τζέιμς να κάνει μέσω Social Media.
Τελικά, ο βασιλιάς «τρόλαρε» τον κόσμο, καθώς επρόκειτο για διαφήμιση κονιάκ, γεγονός το οποί απογοήτευσε τους θαυμαστές του.
Μετά από αυτό το…φιάσκο, ένας φίλος των Λέικερς κατέθεσε αγωγή σε βάρος του σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς και αξιώνει αποζημίωση της τάξης των 865 δολαρίων, σύμφωνα με το TMZ Sports.
Ο 29χρονος Άντριου Γκαρσία έσπευσε να αγοράσει δύο εισιτήρια εκ των οποίων το καθένα κόστιζε 432 δολάρια για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι των Λέικερς στην regular season 2025-26.
Μετά την αποκάλυψη ότι τελικά δεν αποσύρεται ο Γκαρσία υποστηρίζει ότι πλέον τα εν λόγω εισιτήρια έχουν χάσει την αξία τους.
Για αυτό και ακολούθησε τη νομική οδό σε βάρος του βασιλιά.
