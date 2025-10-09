Φίλος των Λέικερς αξιώνει αποζημίωση από τον ΛεΜπρόν για εξαπάτηση μετά την ανακοίνωση της... μεγάλης απόφασης
SPORTS
Άντριου Γκαρσία Λεμπρόν Τζέιμς Λος Άντζελες Λέικερς

Φίλος των Λέικερς αξιώνει αποζημίωση από τον ΛεΜπρόν για εξαπάτηση μετά την ανακοίνωση της... μεγάλης απόφασης

Ένας φίλος της ομάδας του LA αγόρασε εισιτήρια για τον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου του 2025-26, όμως πλέον υποστηρίζει ότι τα εισιτήρια αυτά έχουν χάσει την αξία τους

Φίλος των Λέικερς αξιώνει αποζημίωση από τον ΛεΜπρόν για εξαπάτηση μετά την ανακοίνωση της... μεγάλης απόφασης
Όλος ο μπασκετικός πλανήτης περίμενε με ανυπομονησία τη μεγάλη απόφαση που είχε προαναγγείλει ο Λεμπρόν Τζέιμς να κάνει μέσω Social Media. 

Τελικά, ο βασιλιάς «τρόλαρε» τον κόσμο, καθώς επρόκειτο για διαφήμιση κονιάκ, γεγονός το οποί απογοήτευσε τους θαυμαστές του.

Μετά από αυτό το…φιάσκο, ένας φίλος των Λέικερς κατέθεσε αγωγή σε βάρος του σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς και αξιώνει αποζημίωση της τάξης των 865 δολαρίων, σύμφωνα με το TMZ Sports.

Ο 29χρονος Άντριου Γκαρσία έσπευσε να αγοράσει δύο εισιτήρια εκ των οποίων το καθένα κόστιζε 432 δολάρια για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι των Λέικερς στην regular season 2025-26.

Μετά την αποκάλυψη ότι τελικά δεν αποσύρεται ο Γκαρσία υποστηρίζει ότι πλέον τα εν λόγω εισιτήρια έχουν χάσει την αξία τους.

Για αυτό και ακολούθησε τη νομική οδό σε βάρος του βασιλιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη Μέση Ανατολή, ενώ Ισραήλ και Χαμάς δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους

Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης