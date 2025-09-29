Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε η αποστολή όλων των εγγράφων, σε εξέλιξη ο νομικός έλεγχος από την πλευρά Μυστακίδη»
Συνεχίζεται ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, με τους Θεσσαλονικείς να ενημερώνουν πως έχουν αποσταλεί όλα τα έγγραφα
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως ολοκληρώθηκε η αποστολή των εγγράφων, όσον αφορά τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο της ΚΑΕ, με σκοπό την εξαγορά της από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ό,τι ολοκληρώθηκε η αποστολή όλων των εγγράφων που ζητήθηκαν από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών, που θα διενεργήσει τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο της ΚΑΕ, για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη.
Από τις 22 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία άνοιξε την πλατφόρμα η εταιρία των ορκωτών λογιστών, έχουν αποσταλεί περισσότερα από 1.000 αρχεία, προκειμένου ο οικονομικός έλεγχος να πραγματοποιηθεί με τον πλέον άρτιο και αποτελεσματικό τρόπο.
Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο νομικός έλεγχος, από τις νομικές υπηρεσίες που εκπροσωπούν τις δύο πλευρές.
Αντιλαμβανόμαστε την απολύτως λογική επιθυμία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για πληροφόρηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η ενημέρωση να είναι λιτή, ουσιαστική και έγκυρη».
