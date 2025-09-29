ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε η αποστολή όλων των εγγράφων, σε εξέλιξη ο νομικός έλεγχος από την πλευρά Μυστακίδη»

Συνεχίζεται ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, με τους Θεσσαλονικείς να ενημερώνουν πως έχουν αποσταλεί όλα τα έγγραφα