Απίστευτη δήλωση Ρουμενίγκε: Συγχαρητήρια στη Στουτγάρδη που βρήκε έναν ηλίθιο να πληρώσει τόσα λεφτά για τον Βολτεμάντε
Ο παλαίμαχος άσος και διοικητικό στέλεχος της Μπάγερν Μονάχου έκανε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο για τη μεταγραφή του Γερμανού επιθετικού στην ομάδα της βόρειας Αγγλίας
Τα προηγούμενα χρόνια, αυτός που συνήθως προκαλούσε σοκ με τις αιχμηρές (sic) δηλώσεις του ήταν ο Ούλι Χένες. Η θρυλική μορφή της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Γερμανίας, ο οποίος δεν είχε πτοηθεί ούτε από τα προβλήματα με τη δικαιοσύνη (βρέθηκε στη φυλακή για φοροδιαφυγή) συχνά, πυκνά έκανε διάφορα σχόλια απευθυνόμενος κυρίως στις άλλες ευρωπαϊκές ομάδες που ξόδευαν (και συνεχίζουν να το κάνουν) αλόγιστα στις μεταγραφές.
Τώρα όμως η σκυτάλη πέρασε στην άλλη... ιερή αγελάδα των Βαυαρών με τον Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε να αναλαμβάνει τις τελευταίες εβδομάδες τον ρόλο του «εκπροσώπου» της ομάδας μεταφέροντας τις θέσεις του συλλόγου σε διάφορα ζητήματα.
Ο «Κάλε» ξάφνιασε τους πάντες με το σχόλιο του που αφορούσε τη μεταγραφή του Νικ Βολτεμάντε από τη Στουτγάρδη στη Νιούκαστλ κι ενώ κάποια στιγμή είχε φανεί ότι ο υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής θα συνέχιζε την καριέρα του στη Μπάγερν.
«Σιγά-σιγά φτάνουμε σε διαστάσεις που δεν μου φαίνονται πλέον αποδεκτές. Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιούμε όλες τις απαιτήσεις», τόνισε σε συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό της Βαυαρία, πριν εκστομίσει τη μυθική ατάκα για τον 23χρονο επιθετικό: «Συγχαρητήρια στη Στουτγάρδη που βρήκε έναν ‘ηλίθιο’ να πληρώσει τόσα λεφτά για τον Βολτεμάντε».
Μέχρι στιγμής, ο Γερμανός έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια στην Premier League έχοντας πετύχει δύο γκολ.
Karl-Heinz Rummenigge on Nick Woltemade: "I can only congratulate the people in Stuttgart for finding – let me use quotation marks here – ‘an idiot’ in Newcastle United who paid that much money (85 Million Euros + 5 Million Euros in add-on). Because we certainly wouldn’t have done that in FC Bayern"
Karl-Heinz Rummenigge on VfB Stuttgart selling Nick Woltemade to Newcastle:— Get German Football News (@GGFN_) September 29, 2025
"I can only congratulate the people in Stuttgart for finding – let me use quotation marks here – ‘an idiot’ who paid that much money, because we certainly wouldn’t have done that in Munich"
(BR24) pic.twitter.com/jbbM99Xs4J
