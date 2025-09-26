Ο Κώστας Τσαρτσαρής θυμάται 20 χρόνια μετά το πρωί του χρυσού τελικού στο Βελιγράδι: Η ατμόσφαιρα μύριζε ένταση, δίψα και λαχτάρα

«Η ώρα κυλούσε, κι η πίεση μεταμορφωνόταν σε γλυκιά αγωνία. Σε προσμονή. Σε βεβαιότητα.

Τζάμπολ. Η ιστορία γράφτηκε. Χρυσή. Ανεξίτηλη. Ελληνική» γράφει ο Κώστας Τσαρτσαρής