Ζαρουρί μετά τα τρία γκολ που σημείωσε στην Ελβετία: «Ήταν το πρώτο χατ τρικ αλλά δεν θα είναι το τελευταίο» - Δείτε βίντεο
Ο Μαροκινός επιθετικός των πρασίνων στάθηκε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού για να έρθει αυτό το επιβλητικό 1-4 επί της Γιουνγκ Μπόις
Ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός στην πρεμιέρα του στην φετινή League Phase του Europa League επικρατώντας εκτός έδρας της Γιουνγκ Μπόις με 4-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ανάς Ζαρουρί που πέτυχε και 3 γκολ.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής:
«Πιστεύω πως ήταν μια καλή προετοιμασία για το ματς αυτό. Είχαμε ετοιμαστεί καλά για τον αγώνα αυτόν. Μετά από ένα ξεκίνημα που δεν ήταν καλό και έγινε και αλλαγή προπονητή μπήκαμε καλά αναλύσαμε τον αντίπαλο και καταφέραμε να κερδίσουμε».
Για την στρατηγική: «Βεβαίως όλα εξαρτώνται το πως ετοιμάζεσαι. Πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι. Κοιτάξαμε τον αντίπαλο, είχαμε καλή τακτική και όλα πήγαν καλά».
Για το χατ τρικ που πέτυχε και αν πήρε την μπάλα: «Βεβαίως και την πήρα την μπάλα μαζί και ζήτησα από όλους να μου την υπογράψουν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ενθύμιο. Όσον αφορά το χατ τρικ ναι μεν ήταν το πρώτο, αλλά δεν θα είναι και το τελευταίο».
