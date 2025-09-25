«Καυτός» Ζαρουρί στη Βέρνη - Δύο γκολ σε έξι λεπτά στη Γιούνγκ Μπόις ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού - Δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Ανάς Ζαρουρί Γιουνγκ Μπόις Europa League

«Καυτός» Ζαρουρί στη Βέρνη - Δύο γκολ σε έξι λεπτά στη Γιούνγκ Μπόις ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού - Δείτε βίντεο

Ο Ζαρουρί πέτυχε τα πρώτα του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟ αλλά έκανε σεφτέ στην καριέρα του και στα Κύπελλα Ευρώπης

«Καυτός» Ζαρουρί στη Βέρνη - Δύο γκολ σε έξι λεπτά στη Γιούνγκ Μπόις ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού - Δείτε βίντεο
Τρομερός Ζαρουρί στη Βέρνη! 

Ο Μαροκινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού σκόραρε στο 13' και στο 19' στο παιχνίδι της ομάδας του με τους Γιούνγκ Μπόις και έγραψε το 0-2 και το 0-3. 

Αυτά ήταν τα πρώτα του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τα... παρθενικά του στα Κύπελλα Ευρώπης.  Μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρεμιέρα της Legaue Phase του Europa League. 

Στο 68' ο Μαροκινός πέτυχε και 3ο γκολ (1-4). 








