Παντελίδης: «Δεν ξέρω εάν είναι πέναλτι ή όχι, με τον Ολυμπιακό πρέπει να είσαι εύστοχος» - Βίντεο
SPORTS
Σάββας Παντελίδης Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης

Παντελίδης: «Δεν ξέρω εάν είναι πέναλτι ή όχι, με τον Ολυμπιακό πρέπει να είσαι εύστοχος» - Βίντεο

Οι δηλώσεις του τεχνικού του Αστέρα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

Παντελίδης: «Δεν ξέρω εάν είναι πέναλτι ή όχι, με τον Ολυμπιακό πρέπει να είσαι εύστοχος» - Βίντεο
Με το δεξί μπήκε στις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας ο Ολυμπιακός, αλλά η νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1 δεν ήρθε με καλή απόδοση. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν γρήγορα με δύο γκολ του Μέχντι Ταρέμι στο πρώτο 20λεπτο, όμως οι Αρκάδες αντέδρασαν και μείωσαν στο φινάλε με τον Εμμανουηλίδη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του Αστέρα, Σάββας Παντελίδης, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε πως η ομάδα του δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, ενώ στάθηκε στη φάση του πέναλτι που έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

«Πληρώνουμε το πρώτο ημίχρονο ή πληρώνουμε... Δεν έχει γίνει φάση μέχρι το πέναλτι. Προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας, δεν απειλεί ο αντίπαλος και μένουμε πίσω από το πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι πέναλτι ή όχι. Εσείς ξέρετε περισσότερο. Μετά για ένα διάστημα παγώνουμε, τρώμε το δεύτερο γκολ και από εκεί και πέρα αντιδράμε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε αρκετές φάσεις για να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό έχεις λίγες φάσεις και πρέπει να τις εκμεταλλευτείς και να είσαι αρκετά εύστοχος. Πήρα κάτι από ορισμένα παιδιά που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Κάθε μέρα είναι απαιτητική, για να μπορεί η ομάδα να βελτιωθεί», ανέφερε ο Σάββας Παντελίδης.



Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή της σύλληψης του Παλαιστίνιου που δάγκωσε αστυνομικό - «Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας

Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Politico: Το ΝΑΤΟ με το δάχτυλο στη σκανδάλη, γιατί δεν έχει καταρρίψει τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και drones

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης