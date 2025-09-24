Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Παντελίδης: «Δεν ξέρω εάν είναι πέναλτι ή όχι, με τον Ολυμπιακό πρέπει να είσαι εύστοχος» - Βίντεο
Οι δηλώσεις του τεχνικού του Αστέρα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό
Με το δεξί μπήκε στις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας ο Ολυμπιακός, αλλά η νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1 δεν ήρθε με καλή απόδοση. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν γρήγορα με δύο γκολ του Μέχντι Ταρέμι στο πρώτο 20λεπτο, όμως οι Αρκάδες αντέδρασαν και μείωσαν στο φινάλε με τον Εμμανουηλίδη.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του Αστέρα, Σάββας Παντελίδης, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε πως η ομάδα του δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, ενώ στάθηκε στη φάση του πέναλτι που έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό.
«Πληρώνουμε το πρώτο ημίχρονο ή πληρώνουμε... Δεν έχει γίνει φάση μέχρι το πέναλτι. Προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας, δεν απειλεί ο αντίπαλος και μένουμε πίσω από το πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι πέναλτι ή όχι. Εσείς ξέρετε περισσότερο. Μετά για ένα διάστημα παγώνουμε, τρώμε το δεύτερο γκολ και από εκεί και πέρα αντιδράμε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε αρκετές φάσεις για να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό έχεις λίγες φάσεις και πρέπει να τις εκμεταλλευτείς και να είσαι αρκετά εύστοχος. Πήρα κάτι από ορισμένα παιδιά που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Κάθε μέρα είναι απαιτητική, για να μπορεί η ομάδα να βελτιωθεί», ανέφερε ο Σάββας Παντελίδης.
