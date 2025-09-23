Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα: Ο Γκάβι θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες
Γκάβι Μπαρτσελόνα Επέμβαση μηνίσκου

Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα: Ο Γκάβι θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες

O 21χρονος μέσος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την Τρίτη και θα απουσιάσει από ολόκληρη τη league phase του Champions League

Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα: Ο Γκάβι θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες
Η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε ότι ο Γκάβι υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αποκατάσταση τραυματισμού του έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο, έπειτα από εβδομάδες συντηρητικής αγωγής που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Το αρχικό πλάνο μιλούσε για επιστροφή σε 5-6 εβδομάδες, πέραν των τριών που είχαν ήδη χαθεί από τις 30 Αυγούστου, όταν ο Γκάβι σταμάτησε πριν από το παιχνίδι με τη Ράγιο. Ωστόσο, τα δεδομένα ανατράπηκαν ριζικά: μετά την αρθροσκόπηση, ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας ανεβαίνει στους 4-5 μήνες, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του συλλόγου.

Για τον 21χρονο μέσο, που ευελπιστούσε ότι φέτος θα άφηνε οριστικά πίσω του τις συνέπειες του σοβαρού τραυματισμού του Νοεμβρίου 2023, πρόκειται για νέο, βαρύ πλήγμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης. Αγωνιστικά, ο Χάνσι Φλικ χάνει έναν κομβικό χαφ για το πιο πυκνό κομμάτι του προγράμματος, την ώρα που και ο Φερμίν Λόπεθ θα μείνει εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τη μεσαία γραμμή.

Στο αγωνιστικό καλεντάρι, ο Γκάβι θα απουσιάσει από ολόκληρη τη league phase του Champions League και, αν η αποθεραπεία εξελιχθεί ομαλά, θα διεκδικήσει επιστροφή στη δράση μέσα στo δεύτερο μισό της LaLiga. Το πρωτόκολλο αποκατάστασης περιλαμβάνει προοδευτική φόρτιση, ενδυνάμωση και σταδιακή επανένταξη σε υψηλές εντάσεις, μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή, ακρίβεια και μηδενικά ρίσκα υποτροπής.

