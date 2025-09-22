Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Παναθηναϊκός: Το «ευχαριστώ» των πράσινων και του Αταμάν για την παρουσία του κόσμου στην Αυστραλία
Παναθηναϊκός: Το «ευχαριστώ» των πράσινων και του Αταμάν για την παρουσία του κόσμου στην Αυστραλία
Με αναρτήσεις στα social media τόσο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός όσο και ο προπονητής της ομάδας ευχαρίστησαν τους φίλους του τριφυλλιού που παρακολούθησαν του αγώνες του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Ένα ακόμη τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ολοκληρώθηκε με το φετινό να είναι ξεχωριστό καθώς φιλοξενήθηκε στην Αυστραλία όπου και εκεί οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν εντυπωσιακή παρουσία.
Τόσο στη Μελβούρνη, όσο και στο Σίδνεϊ τα γήπεδα ήταν κατάμεστα με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον Εργκίν Αταμάν να απευθύνουν το δικό τους ευχαριστώ προς τους Έλληνες ομογενείς.
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:
«Η αιώνια δύναμή μας,
Από τη Μελβούρνη μέχρι το Σίδνεϊ, δύο εμβληματικές και ιστορικές βραδιές απέδειξαν ξανά τι κάνει τον Παναθηναϊκό πραγματικά μοναδικό: η εσωτερική μας δύναμη, οι φίλαθλοί μας! Η αγάπη σας δεν γνωρίζει σύνορα, αποστάσεις, όρια.
Σε κάθε φίλο που μας ακολούθησε στην Αυστραλία και σε κάθε «πράσινη» ψυχή σε όλο τον κόσμο, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μεταφέρετε παντού το πνεύμα του Παναθηναϊκού!
Γιατί όπου κι αν πάμε, η Πράσινη Οικογένεια είναι πάντα εκεί!»
Από την πλευρά του Εργκίν Αταμάν τόνισε στο δικό του ποστάρισμα:
Τόσο στη Μελβούρνη, όσο και στο Σίδνεϊ τα γήπεδα ήταν κατάμεστα με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον Εργκίν Αταμάν να απευθύνουν το δικό τους ευχαριστώ προς τους Έλληνες ομογενείς.
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:
𝐎𝐮𝐫 𝐄𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡: #𝐏𝐀𝐎𝐅𝐚𝐧𝐬 💚☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 22, 2025
From Melbourne to Sydney, two iconic and historical nights that once again proved what makes Panathinaikos truly unique: its our internal strength, our fans!
Your love knows no borders, no distances, no limits.
To… pic.twitter.com/U37qgY5sxb
«Η αιώνια δύναμή μας,
Από τη Μελβούρνη μέχρι το Σίδνεϊ, δύο εμβληματικές και ιστορικές βραδιές απέδειξαν ξανά τι κάνει τον Παναθηναϊκό πραγματικά μοναδικό: η εσωτερική μας δύναμη, οι φίλαθλοί μας! Η αγάπη σας δεν γνωρίζει σύνορα, αποστάσεις, όρια.
Σε κάθε φίλο που μας ακολούθησε στην Αυστραλία και σε κάθε «πράσινη» ψυχή σε όλο τον κόσμο, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μεταφέρετε παντού το πνεύμα του Παναθηναϊκού!
Γιατί όπου κι αν πάμε, η Πράσινη Οικογένεια είναι πάντα εκεί!»
Από την πλευρά του Εργκίν Αταμάν τόνισε στο δικό του ποστάρισμα:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Μόλις φτάσαμε στο τέλος ενός τουρνουά όπου νιώσαμε το πάθος για το μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τους σχεδόν 40.000 οπαδούς που ήρθαν στους αγώνες μας στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που ανταγωνιζόταν τους αγώνες του NBA. Συγχαίρω επίσης την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και το NBL για την εξαιρετική διοργάνωση από την αρχή μέχρι το τέλος».
Ειδήσεις σήμερα:
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Γιατί όλες οι γενιές αγάπησαν την Άννα Βίσση - Η διαδρομή της και τα μυστικά της διπλής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο
Ιωάννα Τούνη: Καμία εκδίκηση γιατί ενώ εσύ πλουτίζεις και αδυνατίζεις, το hairline του μειώνεται
Ειδήσεις σήμερα:
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Γιατί όλες οι γενιές αγάπησαν την Άννα Βίσση - Η διαδρομή της και τα μυστικά της διπλής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο
Ιωάννα Τούνη: Καμία εκδίκηση γιατί ενώ εσύ πλουτίζεις και αδυνατίζεις, το hairline του μειώνεται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα