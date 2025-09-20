Super League 2: Ο Ηρακλής 2-1 την Καβάλα στο ντεμπούτο του Σπανού, ήττα του ΠΑΣ Γιάννινα από τον Μακεδονικό - Βίντεο

Ο Ηρακλής πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, στο ντεμπούτο του Δημήτρη Σπανού στον πάγκο, επικρατώντας με 2-1 της Καβάλας στο γήπεδο της Δράμας. Δεύτερη ήττα για τον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0 από τον Μακεδονικό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της SL2.



Νωρίτερα η Αναγέννηση Καρδίτσας κέρδισε 1-0 τον ΠΑΟΚ Β'.

Καβάλα - Ηρακλής 1-2

Την πρώτη του νίκη πανηγύρισε ο Ηρακλής, ο οποίος στο ντεμπούτο του Δημήτρη Σπανού στον πάγκο πέρασε με 1-2 από τη Δράμα επί της Καβάλας (σ.σ. στο Ανθή Καραγιάννη πραγματοποιούνται εργασίες). Ο Ηρακλής μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, πλησίασε το γκολ στο 11' με σουτ του Ντέλετιτς που πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και πήρε το προβάδισμα στο 15' με τον Εραμούσπε να σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας ο «Γηραιός» άγγιξε το δεύτερο γκολ με τον Ντόβενταν να βλέπει τον Γιαννίκογλου να αποκρούει το σουτ που επιχείρησε και την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι. Η Καβάλα στο δεύτερο μέρος πήρε μέτρα στο γήπεδο, ωστόσο ο Κυνηγόπουλος στο 75' τελείωσε το παιχνίδι γράφοντας το 0-2. Το μόνο που κατάφερε η Καβάλα ήταν να μειώσει σε 1-2 στο 96' με τον Σιφναίο.

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Διονέλλης, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Κουντουριώτης, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Σγουρός, Ελ Καντούσι.

Ηρακλής (Σπανός): Στουρνάρας, Βιτλής, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Κάτσικας, Χάμοντ, Τσιντώνης, Ντόβενταν, Μαχαίρας, Ντέλετιτς, Μάναλης.

Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Χωρίς βαθμό παραμένει ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος γνώρισε την ήττα με 1-0 στην έδρα του Μακεδονικού που πανηγύρισε το πρώτο του «τρίποντο». Ο ΠΑΣ Γιάννινα ήταν πιο απειλητικός και στο 28' ο Κόντε με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ ανάγκασε τον Γουναρίδη να αποκρούσει εντυπωσιακά, ενώ στο κόρνερ που ακολούθησε ο γκολκίπερ του Μακεδονικού μπλόκαρε την κεφαλιά του Δούμα. Ο Κόντε αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο μέρος, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να μην είναι το ίδιο καλός μετά την ανάπαυλα και τον Μακεδονικό να παίρνει το προβάδισμα στο 60'. Ο Αλτιντζής σούταρε στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης ο ίδιος από κοντά βρήκε δίχτυα για το 1-0. Ο ΠΑΣ Γιάννινα θα μπορούσε να ισοφαρίσει στο 80' αλλά το σουτ του Δόση σταμάτησε στο δοκάρι, με τους γηπεδούχους να διατηρούν το 1-0 ως το τέλος.

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Καμπρέρα (87′ Χασάνογλου), Σαραγιώτης, Τσουκάνης, Καλαϊτζής, Καραμπέρης, Καρτάλης (76′ Νούλας), Νικόλοφ (76′ Θωμάι), Αμανατίδης (58′ Αλτιντζής), Καντάβ (87′ Γκόλιας), Καπνίδης.

ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Δήμος, Τουρκοχωρίτης, Σελιμάι (67′ Συμεωνίδης), Παναγιώτου, Δούμας, Δόσης, Μπρκλιάτσα, Κοντονίκος (59′ Κρυπαράκος), Ροζάριο (59′ Αριγίμπι), Φλόρες Κόντε (33′ λ.τ Μπουλάρι).



ΠΑΟΚ Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Το 2/2 έκανε η Αναγέννηση Καρδίτσας που έπαιξε στην Καλαμαριά με τον ΠΑΟΚ Β' και κέρδισε με 1-0 χάρη σε τέρμα που σημείωσε ο Μπεν-Κμαγιάλ. Ο Καρδιτσιώτες ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και δίκαια πήραν τη νίκη κόντρα στον «δικεφάλο του βορρά».

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ήταν εκείνη που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι κι έδειξε γενικότερα καλύτερο πρόσωπο στο πρώτο μέρος. Έκανε πρώτη φορά αισθητή την κυριαρχία της με την κεφαλιά του Μπεν-Κμαγιάλ, την οποία μπλόκαρε εύκολα ο Μοναστηρλής.

Στην πρώτη σημαντική στιγμή, στο 28ο λεπτό, κατόρθωσε να σκοράρει, όταν ο Μπεν-Κμαγιάλ βγήκε απέναντι στον Έλληνα κίπερ του ΠΑΟΚ, έπειτα από ωραία μακρινή μπαλιά και κίνηση στην πλάτη της άμυνας και τον νίκησε για το 0-1.

Στο 37' και στο 40' η ομάδα της Καρδίτσας απείλησε και πάλι με σουτ του Νοικοκυράρη, με τον Μοναστηρλή να τα μπλοκάρει και τα δύο. Κάπως έτσι κύλησε το πρώτο μέρος, με την εικόνα του «δικεφάλου του βορρά» να μην είναι καλή.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο ΠΑΟΚ άρχισε να γίνεται απειλητικός, πρώτα με το μακρινό φάουλ του Μπαλντέ στο 54' κι έπειτα στο 57' με τον Χατσίδη, που σκόραρε από κεφαλιά πάσα του Μύθου, όμως το τέρμα του ακυριώθηκε ως οφσάιντ.

Στο 66' ο ΠΑΟΚ Β' απείλησε ξανά με σουτ του Χατσίδη, όμως η μπάλα πέρασε άουτ χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Θεοδωρόπουλο. Η τελευταία ευκαιρία του «δικεφάλου του βορρά» να πάρει κάτι από τον αγώνα ήταν στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Τσιφούτης σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα βρήκε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ.

Ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ Β' (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης, Μουστμά (69' Τσιφούτης), Μπάλντε (80' Γκιτέρσος), Μύθου.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Θεοδωρόπουλος, Κάσσος, Πεταυράκης, Τίντε, Μπούσης, Στίκας, Λεωνιδόπουλος (71' Γιαξής), Πολέτο (76' Δούμτσης), Νοικοκυράκης (76' Νικολιάς), Μπεν-Κμαγιάλ (62' Μανουσάκης), Ομρανί (62' Ζυγκερίδης).





Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Καβάλα - Ηρακλής 1-2

Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Κυριακή 21/9 (17:00)

Αστέρας Τρίπολης Β' - Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου - Καμπανιακός

Βαθμολογία Βορείου Ομίλου

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

2. Ηρακλής 4

3. Νίκη Βόλου 3

4. Νέστος Χρυσούπολης 3

-----------------------------

5. Καμπανιακός 3

6. Μακεδονικός 3

7. Αστέρας Τρίπολης Β' 1

8. ΠΑΣ Γιάννινα 0

9. Καβάλα 0

10. ΠΑΟΚ Β' 0



*Αστέρας Τρίπολης Β', Νέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου και Καμπανιακός έχουν έναν αγώνα λιγότερο.



