Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Ατρόμητο στο Κύπελλο, 4-2 την Ελλάς Σύρου
Άνετη νίκη για τους Περιστεριώτες που προηγήθηκαν 4-0 αλλά οι μαχητικοί νησιώτες μείωσαν στο τέλος
Ευκολότερα απ' όσο δείχνει το τελικό 4-2, ο Ατρόμητος ξεπέρασε το εμπόδιο της Ελλάς Σύρου στο Περιστέρι και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου προηγήθηκε στο 15΄ με κοντινή κεφαλιά του Τσακμάκη και «καθάρισε» ουσιαστικά το ματς στο φινάλε του α΄ ημιχρόνου, όταν σκόραρε δύο φορές: στο 45΄ με τον νεαρό Τσαντίλα, μετά από ωραία μπαλιά του Μπάκου, και στις καθυστερήσεις με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Παλμεζάνο.
Στο 47΄ ο Τσαντίλας με το δεύτερο προσωπικό του γκολ (πάλι από ασίστ του Μπάκου) ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0, αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν και στο φινάλε η -νεοφώτιστη στη Super League 2- Ελλάς Σύρου πέτυχε δύο γκολ: στο 80΄ με κεφαλιά του Γώγου και στο 83΄ με κοντινό πλασέ του Μπάμπη.
Οι συνθέσεις:
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Μουτουσαμί (46΄ Μίχορλ), Τσιγγάρας (56΄ Καραμάνης), Μπάκου (74΄ Οζέγκοβιτς), Παλμεζάνο (64΄ Γιουμπιτάνα), Τσαντίλας (64΄ Μπάτος), Φαν Βέερτ
ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ: Κοντογιάννης, Ζαφείρης (46΄ Σταματούλας), Γκέζος (46΄ Καλός), Γώγος, Βλάχος, Γαρουφαλιάς (46΄ Γιάκος), Μπάμπης, Σκόνδρας (46΄ Προβυδάκης), Βερνάρδος (64΄ Τσιαντούλας), Τριμάτης, Μουντρίχας
