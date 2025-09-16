Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Ιταλία: Η Κροτόνε της Γ' Εθνικής τέθηκε υπό δικαστική διαχείριση, λόγω... διείσδυσης της μαφίας
Η ιταλική δικαιοσύνη ερευνούσε εδώ και μήνες την εμπλοκή της «Ντραγκέτα», της μαφιόζικης οργάνωσης που κυριαρχεί στην περιοχή της Καλαβρίας, με την Κροτόνε
Μπορεί ο Κρότωνας (Κροτόνε για τους Ιταλούς) να είναι παλιά ελληνική αποικία, αλλά στη σύγχρονη εποχή η τοπική ομάδα του ποδοσφαίρου (που έφτασε να αγωνίζεται στα σαλόνια της Serie A με τελευταία παρουσία τη σεζόν 2020-2021) είχε εξελιχθεί σε... παροικία της τοπικής μαφίας.
Η περίφημη «Ντραγκέτα», η οργάνωση που ελέγχει την περιοχή της Καλαβρίας είχε καταφέρει να διεισδύσει στο εσωτερικό του συλλόγου, κάτι που δεν συμβαίνει για πρώτη φόρα.
Τόσο η Serie A, όσο και οι μικρότερες κατηγορίες πολλές φορές έχουν εμπλακεί σε τέτοιου είδους σκάνδαλα (κυρίως στοιχηματικά), όμως η «Ντραγκέτα» τα τελευταία χρόνια είχε απλώσει πολύ έντονα τα πλοκάμια της και σε άλλους τομείς και χώρες με αποτέλεσμα να βρεθεί στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών.
Έτσι μετά από έρευνα πολλών μηνών οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την εμπλοκή της τοπικής οργάνωσης της μαφίας στην ποδοσφαιρική ομάδα (κυρίως στον τομέα ασφαλείας και στη διάθεση εισιτηρίων), για να θέσουν υπό την επιτήρηση τους τον σύλλογο.
Η απόφαση της Τρίτης προβλέπει ότι ο σύλλογος θα συνεχίσει κανονικά τις αγωνιστικές του δραστηριότητες, ωστόσο όλη η λειτουργία του θα τεθεί υπό την εποπτεία διαχειριστών που διορίστηκαν από το δικαστήριο καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση: «είχε βρεθεί «την τελευταία δεκαετία, άμεσα ή έστω έμμεσα, υπό συνθήκες εκφοβισμού και υποταγής από μέλη τοπικών φατριών της Ντρανγκέτα».
Από την πλευρά της η ομάδα ανέφερε στη δική της ανακοίνωση ότι «Η FC Crotone θα συνεργαστεί ενεργά με τους δικαστικούς διαχειριστές που διόρισε το δικαστήριο, προκειμένου να συνεχίσει τη δραστηριότητά της προς το συμφέρον του συλλόγου, των φιλάθλων και του αθλητισμού γενικότερα», ενώ ξεκαθάρισε ότι η δικαστική απόφαση «σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει συνενοχή ή συνεργασία εκ μέρους του συλλόγου, των μετόχων ή των στελεχών του».
