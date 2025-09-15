Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Super League 2: Πρεμιέρα με νίκη για τη Νίκη Βόλου, 1-0 τον ΠΑΟΚ Β'
Super League 2: Πρεμιέρα με νίκη για τη Νίκη Βόλου, 1-0 τον ΠΑΟΚ Β'
Με σκόρερ τον Λουκίνα η ομάδα του Βόλου μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν
Με νίκη ξεκίνησε η Νίκη Βόλου την προσπάθειά της στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2, καθώς επικράτησε στο «Παντελής Μαγουλάς» με σκορ 1-0 τον ΠΑΟΚ Β’, με γκολ που σημείωσε ο αρχηγός της Γιάννης Λουκίνας στο 77ο λεπτό.
Διαιτητής: θωμάς Μπουρουζίκας (Λάρισα)
Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (63′ Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Μπαριέντος (68′ Βουτσάς), Πέττας, Λώλης (88′ λ.τ Σίλβα), Γιακουμάκης (63′ Στοΐλκοβιτς), Λουκίνας (88′ Τζιώρας).
ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ, Καλόγηρος (72′ Μέντες), Τσοπούρογλου (83′ Γραββάνης), Αδάμ, Μουστμά (46′ Μπάλντε), Γκιτέρσος (83′ Κανίς).
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου
Καμπανιακός – Καβάλα 1-0
Ηρακλής – Αστέρας AKTOR Β’ 2-2
Αναγ. Καρδίτσας – Μακεδονικός 3-0
Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’ 1-0
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Διαιτητής: θωμάς Μπουρουζίκας (Λάρισα)
Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (63′ Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Μπαριέντος (68′ Βουτσάς), Πέττας, Λώλης (88′ λ.τ Σίλβα), Γιακουμάκης (63′ Στοΐλκοβιτς), Λουκίνας (88′ Τζιώρας).
ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ, Καλόγηρος (72′ Μέντες), Τσοπούρογλου (83′ Γραββάνης), Αδάμ, Μουστμά (46′ Μπάλντε), Γκιτέρσος (83′ Κανίς).
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου
Καμπανιακός – Καβάλα 1-0
Ηρακλής – Αστέρας AKTOR Β’ 2-2
Αναγ. Καρδίτσας – Μακεδονικός 3-0
Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’ 1-0
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα