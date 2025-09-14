Ασύλληπτο γκολ του Τριάντη πίσω από το κέντρο στο ντεμπούτο του στο MLS - Δείτε βίντεο
Ασύλληπτο γκολ του Τριάντη πίσω από το κέντρο στο ντεμπούτο του στο MLS - Δείτε βίντεο
Ονειρικό ντεμπούτο για τον 22χρονο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που σκόραρε ένα μαγικό γκολ και νωρίτερα είχε δώσει και ασιστ
Καλύτερο δεν θα μπορούσε να φανταστεί το ντεμπούτο του στο MLS ο Νεκτάριος Τριάντης. Ο Αυστραλός χαφ που πρόσφατα επέλεξε να εκπροσωπεί την Εθνική Ελλάδος στις διεθνείς διοργανώσεις, αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ, τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9).
Στο παιχνίδι με τη Σαν Ντιέγκο, ο άλλοτε παίκτης της Σάντερλαντ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 63ο λεπτό της συνάντησης. Σχεδόν 15 λεπτά μετά, έδωσε την ασίστ στον Χάρβεϊ για το 0-2 της ομάδας του, όμως το καλύτερο το κρατούσε για το φινάλε.
Έχοντας μπει στις καθυστερήσεις τις αναμέτρησης, είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτός εστίας, δεν το σκέφτηκε πολύ και «εκτέλεσε» από το κέντρο του γηπέδου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ένα ασύλληπτο σουτ που άφησε άπαντες άναυδους.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ελλάδα απαντά στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης: Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Δείτε την επιστολή
Χιλιάδες επιβάτες «αγκάλιασαν» την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό - Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους»
Εορτολόγιο - Του Σταυρού: Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία, γιατί νηστεύουμε το λάδι κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου
Στο παιχνίδι με τη Σαν Ντιέγκο, ο άλλοτε παίκτης της Σάντερλαντ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 63ο λεπτό της συνάντησης. Σχεδόν 15 λεπτά μετά, έδωσε την ασίστ στον Χάρβεϊ για το 0-2 της ομάδας του, όμως το καλύτερο το κρατούσε για το φινάλε.
Έχοντας μπει στις καθυστερήσεις τις αναμέτρησης, είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτός εστίας, δεν το σκέφτηκε πολύ και «εκτέλεσε» από το κέντρο του γηπέδου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ένα ασύλληπτο σουτ που άφησε άπαντες άναυδους.
OH MY NECTARIOS TRIANTIS! FROM MINNESOTA'S OWN HALF! 🔥 pic.twitter.com/bNCFpsf0Lo— Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ελλάδα απαντά στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης: Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Δείτε την επιστολή
Χιλιάδες επιβάτες «αγκάλιασαν» την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό - Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους»
Εορτολόγιο - Του Σταυρού: Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία, γιατί νηστεύουμε το λάδι κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα