Ασύλληπτο γκολ του Τριάντη πίσω από το κέντρο στο ντεμπούτο του στο MLS - Δείτε βίντεο
SPORTS
Νεκτάριος Τριάντης MLS

Ονειρικό ντεμπούτο για τον 22χρονο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που σκόραρε ένα μαγικό γκολ και νωρίτερα είχε δώσει και ασιστ

Καλύτερο δεν θα μπορούσε να φανταστεί το ντεμπούτο του στο MLS ο Νεκτάριος Τριάντης. Ο Αυστραλός χαφ που πρόσφατα επέλεξε να εκπροσωπεί την Εθνική Ελλάδος στις διεθνείς διοργανώσεις, αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ, τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9).

Στο παιχνίδι με τη Σαν Ντιέγκο, ο άλλοτε παίκτης της Σάντερλαντ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 63ο λεπτό της συνάντησης. Σχεδόν 15 λεπτά μετά, έδωσε την ασίστ στον Χάρβεϊ για το 0-2 της ομάδας του, όμως το καλύτερο το κρατούσε για το φινάλε.

Έχοντας μπει στις καθυστερήσεις τις αναμέτρησης, είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτός εστίας, δεν το σκέφτηκε πολύ και «εκτέλεσε» από το κέντρο του γηπέδου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ένα ασύλληπτο σουτ που άφησε άπαντες άναυδους.


