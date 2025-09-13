Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Παναθηναϊκός: Πρόβλημα και με τον Πελίστρι ενόψει Κηφισιάς, «μέσα» Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς
Παναθηναϊκός: Πρόβλημα και με τον Πελίστρι ενόψει Κηφισιάς, «μέσα» Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς
Μετά τον Τετέ και ο Πελίστρι τέθηκε εκτός για τον αγώνα με την Κηφισιά
Με άλλο ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το πρωί του Σαββάτου (13/9) την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού (14/9, 18:00) αγώνα με την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» για την 3η αγωνιστική της Super League.
Μετά τον Ματέους Τετέ, ο οποίος τέθηκε νοκ-άουτ από την Παρασκευή (12/9) λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, προέκυψε «θέμα» και με τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο μηριαίο μυ.
Ο Ουρουγουανός εξτρέμ θα ξεκινήσει αμέσως θεραπείες και θα γίνει προσπάθεια για να είναι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα για το ντέρμπι της 21ης Σεπτεμβρίου με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (4η αγωνιστικη). Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα, με τον Τετέ να συμμετέχει σε μέρος της προπόνησης.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα όσων θα ταξιδέψουν στο Βόλο για τον αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται και τα τρία τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των «πράσινων» Βισεντε Ταμπόρδα, Σίριλ Ντέσερς και Μίλος Πάντοβιτς.
Αναλυτικά την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» συγκροτούν οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.
Ειδήσεις σήμερα
Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Μετά τον Ματέους Τετέ, ο οποίος τέθηκε νοκ-άουτ από την Παρασκευή (12/9) λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, προέκυψε «θέμα» και με τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο μηριαίο μυ.
Ο Ουρουγουανός εξτρέμ θα ξεκινήσει αμέσως θεραπείες και θα γίνει προσπάθεια για να είναι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα για το ντέρμπι της 21ης Σεπτεμβρίου με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (4η αγωνιστικη). Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα, με τον Τετέ να συμμετέχει σε μέρος της προπόνησης.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα όσων θα ταξιδέψουν στο Βόλο για τον αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται και τα τρία τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των «πράσινων» Βισεντε Ταμπόρδα, Σίριλ Ντέσερς και Μίλος Πάντοβιτς.
Αναλυτικά την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» συγκροτούν οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.
The players selected for tomorrow’s fixture vs. Kifisia. ☘️— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 13, 2025
#Panathinaikos #PAOFC #KIFPAO #StoiximanSuperLeague #slgr #GB32 pic.twitter.com/ajLHlqSFHK
Ειδήσεις σήμερα
Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα