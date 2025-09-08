Εθνική ομάδα: Sold out ο αγώνας με τη Δανία
Εθνική ομάδα: Sold out ο αγώνας με τη Δανία

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την εξάντληση των εισιτηρίων για τον σημερινό (8/9, 21:45) αγώνα με τη Δανία για τον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Εθνική ομάδα: Sold out ο αγώνας με τη Δανία
Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε καθώς εισιτήρια τέλος για τον σπουδαίο αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου με τη Δανία για την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026.

Η γαλανόλευκη που ξεκίνησε εντυπωσιακά την πορεία της στον όμιλο συντρίβοντας με 5-1 τη Λευκορωσία το βράδυ της Παρασκευής (5/9), θέλει να κάνει το 2χ2 και να γίνει το απόλυτο αφεντικό (η Δανία έμεινε στο εντός έδρας 0-0 με τη Σκωτία στη δική της πρεμιέρα) και με την εικόνα που δείχνει μέσα στο γήπεδο έχει κάνει τον κόσμο να αδημονεί για το επόμενο παιχνίδι της.

Κι αυτό επιβεβαιώθηκε με το sold out που ανακοίνωσε η ΕΠΟ για το πολύ μεγάλο ματς που θα διεξαχθεί στο Καραϊσκάκη.



