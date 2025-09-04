Το τρομερό post της FIBA για Σένγκουν: «Να τον λέτε μπαμπά»
Η Τουρκία επικράτησε της Σερβίας με 95-90 έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς

Η Τουρκία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι κορυφής του πρώτου ομίλου του EuroBasket 2025, έχοντας καταφέρει να πάρει τελικά τη νίκη με 95-90 επί της Σερβίας, ύστερα από ένα τρομερό παιχνίδι.

Ο Άλπερεν Σένγκουν ήταν για μία ακόμη φορά ο κορυφαίος παίκτης στο ρόστερ του Εργκίν Αταμάν, έχοντας ολοκληρώσει την αναμέτρηση με 28 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 36:13 λεπτά εντός παρκέ.

Η FIBA με αφορμή το γεγονός ότι τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο νεαρός φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς στο NBA έγινε γνωστός με το παρατσούκλι «baby Jokic» έκανε ένα τρομερό tweet στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όχι baby Jokic, να τον λέτε Daddy Sengun».




Πηγή:www.gazzetta.gr

