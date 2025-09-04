Το τρομερό post της FIBA για Σένγκουν: «Να τον λέτε μπαμπά»
Το τρομερό post της FIBA για Σένγκουν: «Να τον λέτε μπαμπά»
Η Τουρκία επικράτησε της Σερβίας με 95-90 έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς
Η Τουρκία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι κορυφής του πρώτου ομίλου του EuroBasket 2025, έχοντας καταφέρει να πάρει τελικά τη νίκη με 95-90 επί της Σερβίας, ύστερα από ένα τρομερό παιχνίδι.
Ο Άλπερεν Σένγκουν ήταν για μία ακόμη φορά ο κορυφαίος παίκτης στο ρόστερ του Εργκίν Αταμάν, έχοντας ολοκληρώσει την αναμέτρηση με 28 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 36:13 λεπτά εντός παρκέ.
Η FIBA με αφορμή το γεγονός ότι τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο νεαρός φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς στο NBA έγινε γνωστός με το παρατσούκλι «baby Jokic» έκανε ένα τρομερό tweet στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όχι baby Jokic, να τον λέτε Daddy Sengun».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο Άλπερεν Σένγκουν ήταν για μία ακόμη φορά ο κορυφαίος παίκτης στο ρόστερ του Εργκίν Αταμάν, έχοντας ολοκληρώσει την αναμέτρηση με 28 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 36:13 λεπτά εντός παρκέ.
Η FIBA με αφορμή το γεγονός ότι τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο νεαρός φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς στο NBA έγινε γνωστός με το παρατσούκλι «baby Jokic» έκανε ένα τρομερό tweet στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όχι baby Jokic, να τον λέτε Daddy Sengun».
NOT BABY JOKIC. CALL HIM DADDY ŞENGÜN.#EuroBasket pic.twitter.com/X0lhR9dU4m— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα