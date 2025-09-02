Ιστιοπλοΐα: Συγκλονιστικό φινάλε στην «Aegean Regatta 2025»

3 Astrapi (Ν.Ο.Θ.) με κυβερνήτη τον Βασίλη ΚαπιτανίδηΚατηγορία 31 Dragon (Ν.Ο. Χίου) με κυβερνήτη τον Γιάννη Μιτακίδη2 Ιsidoros (Π.Ο.Ι.Α.Θ.) με κυβερνήτη τον Βαγγέλη Λιανό3 Das Boot (Α.Σ.Ι.Α.Θ.) με κυβερνήτη τον Δημήτρη ΣταματάNon-Spinnaker/HSF1 Αthos (Λ.Ο.Ι.Α.Θ.)με κυβερνήτη τον Δημήτρη Κονιαρέλλη2 Bo Braya (AZ Yaghting) με κυβερνήτη τον Lachezar Bratoev3 Mayflower με κυβερνήτη τη Janita MaroliaΤα αποτελέσματα στην τελευταία inshore ιστιοδρομία που έγινε έξω από τη Μυτιλήνη είναι:Κατηγορία 11 Baximus με κυβερνήτη τον Θανάση Μπαξεβάνη2 Ιnvictus – Katopsis Constraction με κυβερνήτη τον Γιώργο Παπαδόπουλο3 Vorras με κυβερνήτη τον Δημήτρη KαραγιάννηΚατηγορία 21 Αnateloussa Afroditi με κυβερνήτη τον Γιώργο Αυγερινό2 Μeliploe με κυβερνήτη τον Θανάση Πινιάρη3 Astrapi με κυβερνήτη τον Βασίλη ΚαπιτανίδηΚατηγορία 31 Das Boot με κυβερνήτη τον Δημήτρη Σταματά2 Dragon με κυβερνήτη τον Γιάννη Μιτακίδη3 Maria Galante με κυβερνήτη τον Γιώργο ΤριανταφύλλουNon-Spinnaker/HSF1 Bo Braya με κυβερνήτη τον Lachezar Bratoev2 Αthos με κυβερνήτη τον Δημήτρη Κονιαρέλλη3 Sutton Bonington με κυβερνήτη τον Στέλιο ΣπανιόλαΗ φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε με μία υπέροχη τελετή λήξης στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη πλημμυρισμένη από αγάπη για τη θάλασσα, την ιστιοπλοΐα και το Αιγαίο Πέλαγος.Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν με τα καλύτερα λόγια στην άψογη οργάνωση του αγώνα, τη εξαιρετική φιλοξενία των κατοίκων στα νησιά και την απαράμιλλη ομορφιά του Αιγαίου Πελάγους.Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκης μιλώντας στην Τελετή Λήξης, αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς του αρμόδιου Υφυπουργού Στέφανου Γκίκα, ευχαρίστησε τους ιστιοπλόους που όλα αυτά χρόνια αγκαλιάζουν την «Aegean Regatta», την επιτροπή Αγώνα για την αξιοθαύμαστη δουλειά της, τους συνδιοργανωτές ομίλους, τους Δήμους Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου και Μυτιλήνης για τη συνεργασία και τέλος τους κατοίκους των νησιών που επέδειξαν μία μοναδική διάθεση φιλοξενίας.Επίσης αναφέρθηκε στα οφέλη της «Aegean Regatta», στην τόνωση των ακριτικών νησιών, στην επαφή των ιστιοπλόων από διαφορετικά μέρη, αλλά και στην ευκαιρία που δίνεται στα πληρώματα να γνωρίσουν τον νησιώτικο πολιτισμό. Και κατέληξε λέγοντας: «Του χρόνου η «Aegean Regatta» θα ξεκινήσει συμβολικά από τη Βολισσό Χίου, μία περιοχή που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές.»Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας έδωσε συγχαρητήρια σε όλες και όλους που συμμετείχαν στην «Aegean Regatta», όχι μόνο ως μέλη πληρωμάτων με τα σκάφη τους, αλλά και στη διοργάνωση και τόνισε ότι ο Δήμος Μυτιλήνης θα στηρίζει σταθερά κάθε δράση, που αναδεικνύει τον τόπο, την παράδοση και τις ομορφιές του.Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της ΕΙΟ Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος ευχαρίστησε τα πληρώματα για τη συμμετοχή και ανανέωσε το ραντεβού για του χρόνου.Μετά τις απονομές, ακολούθησε μουσική εκδήλωση με το συγκρότημα Efapax στην πλατεία Σαπφούς, με πολύ κέφι, ενθουσιασμό και συζητήσεις για τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα.Οι ιστιοπλόοι ανανέωσαν το ραντεβού για το 2026 και ένα νέο ταξίδι στις ομορφιές του Αιγαίου Πελάγους.Χορηγός της διοργάνωσης ήταν το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης και χορηγοί.