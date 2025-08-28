Μαρινάκης για την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Champions League: Μπορούμε να προκριθούμε, κάτι χρωστάμε στη Ρεάλ - Βίντεο

Στο Μονακό για την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός όταν έγινε γνωστοί οι 8 αντίπαλοι της ομάδας του στη League Phase σχολίασε την κλήρωση, τον στόχο των Πειραιωτών και τις μεταγραφές που θα γίνουν αλλά και για τα άλλα ελληνικά κλαμπ που συμμετέχουν στην Ευρώπη.

«Ήταν μια δύσκολη κλήρωση. Παίζουμε με καλές ομάδες αλλά μας αρέσουν τα δύσκολα. Είμαστε αισιόδοξοι. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη εμπειρία και καλούς παίκτες. Είμαστε συνηθισμένοι να κερδίζουμε μεγάλες ομάδες. Το είδαμε πριν από δύο χρόνια. Οι ομάδες που αντιμετωπίσαμε ήταν επιπέδου Champions League: Άστον Βίλα, Φενερμπαχτσέ και Φιορεντίνα. Τα παιδιά το έχουν κάνει. Έχουν κερδίσει μεγάλες ομάδες, εντός αλλά και εκτός έδρας. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι και τα δώσουμε όλα, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, καλό κλίμα στα αποδυτήρια, έναν πολύ καλό προπονητή, τον κόσμο μας και μεγάλη εμπειρία. Είμαστε όλοι μαζί και όταν όλα αυτά δουλεύουν, μπορούμε να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να κοιτάμε ακόμα ψηλότερες κορυφές».



Για τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Κάτι χρωστάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης από το παρελθόν. Φυσικά, θα τα δώσουμε όλα κόντρα και στην Μπαρτσελόνα. Θα ήθελα να γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Γ. Καραϊσκάκης. Να κερδίσουμε τη βασίλισσα και να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία».

Για τις μεταγραφές: «Κοιτάζουμε για έναν σέντερ μπακ, έναν εξτρέμ και έναν σέντερ φορ. Εχουμε συνηθίσει την τελευταία στιγμή να κάνουμε την έκπληξη. Πιστεύω ότι η παράδοση θα συνεχιστεί».

Για την υπόσχεση που μπορεί να δώσει εν όψει της συμμετοχής στο Champions League: «Θα τα δώσουμε όλα. Θα είμαστε κοντά στην ομάδα, στους παίκτες, στον προπονητή μας και μαζί με τον κόσμο μας θα σπρώξουμε την ομάδα να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Τα όνειρά μας γίνονται πραγματικότητα και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Να πάμε στον επόμενο γύρο και το ξανασυζητάμε».

Για την συνομιλία που είχε με τον Κιελίνι: «Είπαμε ότι είναι καλό να συναντηθούν οι δύο ομάδες στον επόμενο γύρο. Θυμούνται ακόμα το 1-0 στην Αθήνα και τη μεγάλη εμφάνιση του Ολυμπιακού στην Ιταλία. Μας υπολογίζουν σαν έναν μεγάλο αντίπαλο. Έχουμε δώσει ραντεβού στον επόμενο γύρο».

Για τις ελληνικές ομάδες που παίζουν για την πρόκριση στη League Phase: «Εύχομαι όλες οι ομάδες να περάσουν. Θα χαρώ ιδιαίτερα και ελπίζω και οι τρεις ομάδες, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, να συνεχίσουν στην Ευρώπη. Να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται και να γράψουμε ιστορία. Ειδικά, το Conference League είναι βατό, αλλά και στο Europa League μπορούν οι ελληνικές ομάδες να πάνε ψηλά. Τους εύχομαι καλή επιτυχία και να πάρουν και να περάσουν και οι τρεις».

Για τη Νότιγχαμ Φόρεστ: «Είναι μια μεγάλη ομάδα, με μεγάλη ιστορία, με δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Γυρίσαμε ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ο κόσμος το περιμένει αυτό το ταξίδι. Πιστεύουμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μπορούμε να προχωρήσουμε μακριά στο Europa League. Έχουμε κάνει καλές μεταγραφές, υπάρχει καλό κλίμα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».



