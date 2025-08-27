Βιτόρια: «Ο αντίπαλος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την ατμόσφαιρα, μπορούμε να το διαχειριστούμε»
Όσα δήλωσε ο Πορτογάλος προπονητής του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ για το Europa League
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Σάμσουνσπορ στη ρεβάνς του 2-1 του ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League.
Ο Ρουί Βιτόρια περιμένει από την ομάδα του ένα παιχνίδι αντάξιο της ποιότητας και της εμπειρίας του Παναθηναϊκού ενώ ξεκαθάρισε πως το σύνολό του θα κάνει τα πάντα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος τεχνικός του Παναθηναϊκού:
Για τον Καλάμπρια και τα σενάρια για το μέλλον του Ιωαννίδη:
«Εμείς οι προπονητές προτιμάμε να έχουμε ένα γκρουπ έτοιμο και να μην υπάρχουν προσθαφαιρέσεις κατά την διάρκεια των αγώνων. Πρέπει να το αποδεχθούμε και είναι φυσιολογικό, όπως είναι η μεταγραφική περίοδος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όλοι οι παίκτες που είναι εδώ, βρίσκονται στο 100%, απόλυτα συγκεντρωμένοι κι εγώ θα αποφασίσω σήμερα ποιοι ποδοσφαιριστές ταιριάζουν για το πλάνο μας αύριο, ώστε να πάρουμε την πρόκριση για την επόμενη φάση».
Για το αυριανό παιχνίδι και τα ματς που θα φέρει το Europa σε σχέση με το Conference League:
«Θέλουμε να παίξουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Τώρα είναι το Europa και εκεί θέλουμε να παίξουμε. Έχουμε φιλοδοξία. Θέλουμε να χτίσουμε νοοτροπία πρωταθλητή στο σύλλογο κι αυτό θα χτιστεί καλύτερα κόντρα σε πιο ανταγωνιστικούς αντιπάλους. Θα κάνουμε τα πάντα για το Europa League, γνωρίζοντας πως έχουμε απέναντί μας ένα πολύ δυνατό αντίπαλο αλλά θα κάνουμε όσα πρέπει για να περάσουμε εμείς».
Για το πώς θα διαχειριστεί το αυριανό ματς κι αν θεωρεί σημαντικό το πρώτο τέταρτο του αγώνα:
«Πάντα θέλουμε να κυριαρχούμε στα παιχνίδια μας. Από την άλλη δεν παίζουμε μόνοι μας, ο αντίπαλος έχει τα δικά του όπλα. Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να αμυνθούμε. Πρέπει να είμαστε εντάξει με αυτό. Να είμαστε συμπαγείς και να πάρουμε την μπάλα γρήγορα πίσω. Να έχουμε έλεγχο. Έχουμε μια ταυτότητα στα ευρωπαϊκά ματς, έχουμε δείξει τι θέλουμε. Να δείξουμε πως βελτιωνόμαστε. Θέλουμε την μπάλα στα πόδια μας και όταν αυτό δεν γίνεται να την παίρνουμε γρήγορα και να έχουμε φυσιολογικές αντιδράσεις.
Η ομάδα μας έχει πολλούς παίκτες έμπειρους. Δεν νομίζω πως το πρώτο διάστημα του αγώνα θα τους επηρεάσει. Θέλω να πω ευχαριστώ στον δικό μας κόσμο που κάνουν ότι μπορούν για να είναι δίπλα μας. Μπράβο και στους οπαδούς που γεμίζουν τα γήπεδα. Είναι χαρά για τους παίκτες να παίζουν μπροστά σε τόσο κόσμο. Αύριο περιμένω μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και σίγουρα ο αντίπαλος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί τα πρώτα λεπτά. Εμείς, όμως, έχουμε την εμπειρία να αντιδράσουμε σωστά και να βγάλουν το πλάνο μας».
