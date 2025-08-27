Βαγιαννίδης: Ήταν δύσκολο να φύγω από τον Παναθηναϊκό που είναι το σπίτι μου - Όνειρο να παίξω στο Champions League - Βίντεο
Βαγιαννίδης: Ήταν δύσκολο να φύγω από τον Παναθηναϊκό που είναι το σπίτι μου - Όνειρο να παίξω στο Champions League - Βίντεο
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης εξήγησε γιατί επέλεξε το Νο13 στη φανέλα του και αποκάλυψε αυτά που του είπε ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος για τη Σπόρτινγκ
Την πρώτη του συνέντευξη από την ημέρα που μεταγράφηκε από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας παραχώρησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης.
Ο διεθνής δεξιός μπακ μίλησε στο YouTube της Λίγκας της Πορτογαλίας για τους στόχους του στη Σπόρτινγκ, την υποδοχή που έτυχε από τους νέους του συμπαίκτες, το Champions League και φυσικά τον Παναθηναϊκό.
Η συνέντευξη του Γιώργου Βαγιαννίδη
Ποιες είναι οι προσδοκίες σου από την Σπόρτινγκ;
«Από την πρώτη μέρα που ήρθα ήξερα ότι η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Το επίπεδο είναι πολύ πιο υψηλό από ό,τι στη Stoiximan Super League και γι’ αυτό έκανα αυτό το βήμα· για να εξελιχθώ προσωπικά, να πετύχω περισσότερους στόχους ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος. Οι πρώτες μέρες είναι πολύ απαιτητικές, όπως περίμενα, αλλά και πολύ καλές. Την πρώτη φορά που άκουσα για το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ ήταν τον Ιανουάριο. Με τον καιρό κατάλαβα ότι το ενδιαφέρον ήταν σοβαρό και, για να είμαι ειλικρινής, ανυπομονούσα να έρθω. Πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο βήμα για μένα. Μου αρέσει πολύ η ζωή εδώ. Το κλίμα στη Λισαβόνα μοιάζει αρκετά με αυτό της Αθήνας. Ο κόσμος είναι πολύ φιλικός. Απολαμβάνω τις πρώτες μου μέρες ως ποδοσφαιριστής εδώ. Ο τρόπος ζωής μου είναι πολύ καλός, μου αρέσει πάρα πολύ».
Πώς ήταν η υποδοχή από τους συμπαίκτες σου;
«Οι συμπαίκτες με δέχτηκαν πολύ καλά στα αποδυτήρια, δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο. Η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική, οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ καλοί άνθρωποι, με σπουδαίες προσωπικότητες».
Μίλησες με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, που επίσης έπαιξε στη Σπόρτινγκ;
«Ναι, μιλήσαμε πολλές φορές. Είμαστε φίλοι από παιδιά. Μιλήσαμε πολύ και ήδη ήξερα πολλά για τη Σπόρτινγκ. Μόλις έμαθα για το ενδιαφέρον, μιλήσαμε ακόμη περισσότερο. Μου έδωσε συμβουλές για την πόλη, τον τρόπο ζωής, την ομάδα…».
Αυτά που σου είπε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα;
«Σχεδόν όλα. Είχε μια καλή εμπειρία εδώ, ενός ή δύο ετών. Ήξερα ήδη αρκετά πράγματα και με βοήθησε να είναι πιο εύκολη η μετάβασή μου».
Σε θεωρούσαν τον καλύτερο δεξιό μπακ στην Ελλάδα. Είσαι έτοιμος να κερδίσεις και τον πορτογαλικό Τύπο;
«Για να είμαι ειλικρινής, δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά που γράφουν οι εφημερίδες. Ένα-δύο χρόνια πριν ίσως έλεγαν ότι δεν ήμουν αρκετά καλός για να παίξω στον Παναθηναϊκό, τώρα λένε κάτι διαφορετικό. Φυσικά είναι τιμή να αναφέρουν το όνομά σου θετικά, αλλά δεν δίνω σημασία· ξέρω ότι αυτά έρχονται και φεύγουν. Πρέπει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση, και τα αποτελέσματα θα έρθουν».
Έχεις δουλέψει με τον Ρούι Βιτόρια. Τι σου είπε για τη Σπόρτινγκ και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο;
«Μιλήσαμε λίγο τις τελευταίες μέρες, όταν όλα είχαν πια επιβεβαιωθεί. Μου είπε ότι η Λίγκα είναι πολύ ανταγωνιστική, περισσότερο από την ελληνική, οι ομάδες έχουν πολύ υψηλό επίπεδο. Μου έδωσε κάποιες συμβουλές για το Πρωτάθλημα, για την ομάδα που ξέρει καλά, καθώς ήταν αντίπαλος της Σπόρτινγκ για πολλά χρόνια. Και μου ευχήθηκε καλή επιτυχία».
Το να παίξεις στο Champions League θα είναι η εκπλήρωση ενός ονείρου;
«Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα που έχω από παιδί είναι να παίξω στο Champions League. Δεν το κατάφερα με τον Παναθηναϊκό. Φτάσαμε πολύ κοντά αλλά χάσαμε από τη Μπράγκα. Ανυπομονώ να πετύχω αυτό το όνειρο. Ήταν επίσης ένας από τους λόγους που διάλεξα τη Σπόρτινγκ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίξουν τουλάχιστον μία φορά σε αυτή τη διοργάνωση, ακόμη και για πολλά χρόνια. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς, φυσικά».
Είναι η τρίτη σου εμπειρία στο εξωτερικό, μετά την Ίντερ στην Ιταλία και τη Σεντ Τρούιντεν στο Βέλγιο. Τι κρατάς από αυτές τις εμπειρίες που μπορείς να εφαρμόσεις στη Σπόρτινγκ;
«Υπήρχαν πράγματα που δεν πήγαν καλά, αλλά έμαθα. Έχω τώρα περισσότερη εμπειρία για να περάσω δύσκολες στιγμές. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι όπως τις άλλες. Είμαι πιο έτοιμος να βρίσκομαι μακριά από τη χώρα μου. Αυτή η επιλογή θα πάει καλύτερα, το ελπίζω. Το περιβάλλον εδώ είναι πολύ καλύτερο. Έχω περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα μου ώστε να είμαι προετοιμασμένος».
Ήσουν πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Σου στοίχισε πολύ να φύγεις;
«Φυσικά, ήταν ο σύλλογος όπου μεγάλωσα. Ήταν το σπίτι μου, έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, αλλά ήταν η ώρα να προχωρήσω, να κάνω ένα βήμα στην καριέρα μου, να βελτιωθώ, και η Σπόρτινγκ ήταν η καλύτερη επιλογή».
Γιατί διάλεξες το νούμερο 13;
«Είναι ένας αριθμός που μου αρέσει πολύ από τότε που ήμουν παιδί».
