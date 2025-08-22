Παναθηναϊκός: Το πρώτο μήνυμα του Καλάμπρια μετά το ντεμπούτο του

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Ιταλός μπακ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία λίγο μετά το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί κόντρα στη Σάμσουνσπορ (2-1)και έχει πάρει προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στην τουρκική ομάδα.

Η μεταγραφική «βόμβα» του Τριφυλλιού, Νταβίντε Καλάμπρια, μετά τη σέντρα έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά το ντεμπούτο του με το τριφύλλι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός μπακ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία λίγο μετά το παιχνίδι στην οποία έγραψε: «Περήφανος για το ντεμπούτο μου με αυτή τη νέα φανέλα. Χάρηκα που σε γνώρισα, Αθήνα».

