Νέο «χτύπημα» από τον Ιβανίσεβιτς: Λυπάμαι τον Τσιτσιπά, είναι καλός τενίστας αλλά βρίσκεται σε σοβαρή ψυχική κρίση
Η συνεργασία του Γκόραν Ιβανίσεβιτς με τον Στέφανο Τσιτσιπά κράτησε ελάχιστα με τον Κροάτη προπονητή να συνεχίζει να κάνει όχι και τόσο .... κομψές δηλώσεις για τον Έλληνα τενίστα
Λίγες εβδομάδες μετά το χωρισμό Τσιτσιπά και Ιβανίσεβιτς, λόγω διαφωνιών και λεκτικών καυγάδων, ο Κροάτης προπονητής που βρίσκεται στο Σεράγεβο για αγώνες νέων, μίλησε σε σερβικό μέσο, εκφράζοντας την ανησυχία του για τον Έλληνα τενίστα, όμως διατηρεί ελπίδες ότι θα επανέλθει στις καλές του μέρες.
Αναλυτικά ανέφερε:
«Δεν είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Τον λυπάμαι… Είναι ένας εξαιρετικός τενίστας που βρίσκεται σε σοβαρή κρίση, περισσότερο ψυχολογική παρά σωματική».
Ο Κροάτης θρύλος του τένις τόνισε πως ο 26χρονος τενίστας δεν έχει ξεχάσει το παιχνίδι του, ωστόσο ο δρόμος για την επιστροφή του στην κορυφή θα είναι δύσκολος:
«Του εύχομαι πραγματικά να επιστρέψει εκεί όπου ήταν. Δεν θα είναι εύκολο, δεν έχει ξεχάσει να παίζει τένις, αλλά θα είναι ένας μακρύς δρόμος».
Ivanišević odgovorio doskorašnjem učeniku: Cicipas je u ozbiljnoj mentalnoj krizihttps://t.co/jC8ZEV0plK— Sport Klub (@sportklub) August 21, 2025
