Στέφανος Τσιτσιπάς: «Χρόνια πολλά μαμά, είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα του που έχει τα γενέθλιά της
Η μητέρα του, Τζούλια Σαλνίκοβα, είναι γεννημένη στις 13 Αυγούστου, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσπευσε να της ευχηθεί και να την αποθεώσει δημόσια.
«Συγχαρητήρια στον πραγματικό MVP: Με μεγάλωσε, πίστεψε σε μένα και με κάποιο τρόπο με συγχώρεσε για τα εφηβικά μου χρόνια. Χρόνια πολλά, μαμά. Είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι - με λίγο περισσότερo top spin».
Shoutout to the real MVP: Raised me, believed in me, and somehow forgave me for my teenage years.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 13, 2025
Happy birthday, Mom. ❤️ You’re everything I strive to be - with a bit more topspin. pic.twitter.com/kb5LYl08ix
