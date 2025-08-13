Στέφανος Τσιτσιπάς: «Χρόνια πολλά μαμά, είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς Τζούλια Σαλνίκοβα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα του που έχει τα γενέθλιά της

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γιόρτασε την Τρίτη στο Σινσινάτι τα 27α γενέθλιά του και μια ημέρα μετά η οικογένεια είχε και πάλι γιορτή. 

Η μητέρα του, Τζούλια Σαλνίκοβα, είναι γεννημένη στις 13 Αυγούστου, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσπευσε να της ευχηθεί και να την αποθεώσει δημόσια. 

«Συγχαρητήρια στον πραγματικό MVP: Με μεγάλωσε, πίστεψε σε μένα και με κάποιο τρόπο με συγχώρεσε για τα εφηβικά μου χρόνια. Χρόνια πολλά, μαμά. Είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι - με λίγο περισσότερo top spin».





