Στέφανος Τσιτσιπάς: «Χρόνια πολλά μαμά, είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι»

Στέφανος Τσιτσιπάς γιόρτασε την Τρίτη στο Σινσινάτι τα 27α γενέθλιά του και μια ημέρα μετά η οικογένεια είχε και πάλι γιορτή.Η μητέρα του, Τζούλια Σαλνίκοβα , είναι γεννημένη στις 13 Αυγούστου, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσπευσε να της ευχηθεί και να την αποθεώσει δημόσια.

«Συγχαρητήρια στον πραγματικό MVP: Με μεγάλωσε, πίστεψε σε μένα και με κάποιο τρόπο με συγχώρεσε για τα εφηβικά μου χρόνια. Χρόνια πολλά, μαμά. Είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι - με λίγο περισσότερo top spin».









Shoutout to the real MVP: Raised me, believed in me, and somehow forgave me for my teenage years.



Happy birthday, Mom. ❤️ You’re everything I strive to be - with a bit more topspin. pic.twitter.com/kb5LYl08ix — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 13, 2025





