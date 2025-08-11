Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Από τον Παναιτωλικό στη Ρίο Άβε ο Λιάβας
Η πορτογαλική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του αρχηγού της ομάδας, Γιώργου Λιάβα
Το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του αποφάσισε να κάνει ο αρχηγός του Παναιτωλικού, Γιώργος Λιάβας, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στη Ρίο Άβε.
Μετά από μία... ολόκληρη ζωή στο Αγρίνιο αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά του για πρώτη φορά στην αγορά του εξωτερικούς, εκεί που θα πάει σε... ελληνικό περιβάλλον.
Οι Αγρινιώτες τα έχουν βρει με τον πορτογαλικό σύλλογο για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή έναντι ενός ποσού ανάμεσα στις 400.000 και 500.000 ευρώ και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.
Μόνο τυχαία δεν είναι η απόκτηση του νεαρού πολυθεσίτη από τη Ρίο Άβε, καθώς, ο προπονητής της ομάδας, Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, γνωρίζει άριστα την ελληνική αγορά και πιστεύει πολύ στις δυνατότητές του, αφού μπορεί να αγωνιστεί με άνεση τόσο στο κέντρο της άμυνας και τη θέση του αριστερού μπάκ, όσο και ως αμυντικό χαφ.
Πέραν του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, ο Λιάβας θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον με μπόλικο... άρωμα Ελλάδας, αφού, στη Ρίο Άβε αγωνίζονται οι Ντόη, Βρουσάι, Σίνα, Αθανασίου, Παπακανελλος και Μπακούλας, κάνοντας ακόμα πιο εύκολη την προσαρμογή του εκεί.
