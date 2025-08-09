Τέλος στη διαμάχη Μπαρτσελόνα- Τερ Στέγκεν: Ο Γερμανός υπέγραψε την ιατρική εξουσιοδότηση και ξαναπήρε την αρχηγία

Αφού προέβη σε ένα μακροσκελές μήνυμα αναφορικά με τη «διαμάχη» του με τους Καταλανούς, ο Τερ Στέγκεν υπέγραψε την ιατρική γνωμάτευση και πήρε πίσω το περιβραχιόνιο