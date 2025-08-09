Τέλος στη διαμάχη Μπαρτσελόνα- Τερ Στέγκεν: Ο Γερμανός υπέγραψε την ιατρική εξουσιοδότηση και ξαναπήρε την αρχηγία
Τέλος στη διαμάχη Μπαρτσελόνα- Τερ Στέγκεν: Ο Γερμανός υπέγραψε την ιατρική εξουσιοδότηση και ξαναπήρε την αρχηγία
Αφού προέβη σε ένα μακροσκελές μήνυμα αναφορικά με τη «διαμάχη» του με τους Καταλανούς, ο Τερ Στέγκεν υπέγραψε την ιατρική γνωμάτευση και πήρε πίσω το περιβραχιόνιο
Η Μπαρτσελόνα έβαλε οριστικό τέλος στην πολύκροτη υπόθεση του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, ανακοινώνοντας ότι ο Γερμανός τερματοφύλακας υπέγραψε την απαραίτητη ιατρική εξουσιοδότηση, ώστε το σχετικό έγγραφο για τον τραυματισμό του να αποσταλεί στη LaLiga και να εξεταστεί από την ιατρική επιτροπή της διοργανώτριας αρχής.
Η απόφαση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τη δημόσια δήλωση του ίδιου του Τερ Στέγκεν στα social media, στην οποία εξέφραζε διάθεση συνεργασίας με τον σύλλογο. Η αλλαγή στάσης οδήγησε άμεσα την Μπαρτσελόνα στο να κλείσει τον πειθαρχικό φάκελο που είχε ανοίξει την προηγούμενη ημέρα, ενώ του επέστρεψε και την αρχηγία της ομάδας, με ισχύ από τώρα.
Η ανακοίνωση του συλλόγου:
«Η FC Barcelona ενημερώνει ότι ο ποδοσφαιριστής Marc-André ter Stegen υπέγραψε την εξουσιοδότηση ώστε οι ιατρικές υπηρεσίες του συλλόγου να αποστείλουν στη LaLiga την απαιτούμενη ιατρική γνωμάτευση κατόπιν της χειρουργικής του επέμβασης.
Ο πειθαρχικός φάκελος κλείνει και ο παίκτης ανακτά την αρχηγία της πρώτης ομάδας με άμεση ισχύ.»
Με την κίνηση αυτή, ο Τερ Στέγκεν αποκαθιστά πλήρως τη θέση του στα αποδυτήρια, ενώ η Μπαρτσελόνα μπορεί πλέον να προχωρήσει στις διαδικασίες που ενδέχεται να της επιτρέψουν να αξιοποιήσει μέρος του συμβολαίου του στο πλαίσιο του Fair Play της LaLiga.
Ειδήσεις σήμερα:
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
