Η Φορτούνα Ντίσελντορφ ακύρωσε τη μεταγραφή Ισραηλινού επιθετικού λόγω αναρτήσεων για τον πόλεμο στη Γάζα
Ο Σον Βάισμαν παρόλο που ταξίδεψε από τη Γρανάδα στο Ντίσελντορφ, δε θα αγωνιστεί τελικά στη γερμανική ομάδα
Η Φορτούνα Ντίσελντορφ, ομάδα που αγωνίζεται στη 2η κατηγορία της Γερμανίας, αποφάσισε να μην προχωρήσει στη συμφωνημένη μεταγραφή του διεθνή Ισραηλινού επιθετικού Σον Βάισμαν από την ισπανική Γρανάδα, λόγω αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, οι οποίες, όπως τόνισε ο σύλλογος, «δεν συμβαδίζουν με τις αξίες» του.
Η γερμανική ομάδα είχε καταλήξει σε συμφωνία με τη Γρανάδα για την απόκτησή του, ενώ ο 29χρονος ποδοσφαιριστής είχε ήδη ταξιδέψει στη Γερμανία και είχε περάσει από ιατρικές εξετάσεις.
Ωστόσο, αντί για την ανακοίνωση της απόκτησης του, η Φορτούνα ενημέρωσε επίσημα πως: «Μελετήσαμε ενδελεχώς την περίπτωση του Σον Βάισμαν, αλλά τελικά αποφασίσαμε να μην τον αποκτήσουμε».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την επακόλουθη στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ, ο Βάισμαν είχε αναρτήσει και κοινοποιήσει υλικό στα social media που καλούσε σε βίαια αντίποινα, καθώς και δημοσιεύσεις που προέτρεπαν σε βία κατά του πληθυσμού της Γάζας.
Εκπρόσωπος του συλλόγου ανέφερε: «Δεν υπογράψαμε τον Σον, διότι τα σχόλια που έκανε στο διαδίκτυο δεν είναι συμβατά με τις αξίες της Φορτούνα. Είμαστε δεσμευμένοι να πολεμούμε τη βία και το μίσος. Τα ευρήματα της έρευνας μάς οδήγησαν στην απόφαση να μην προχωρήσουμε».
Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του παίκτη δήλωσε ότι ο Βάισμαν «μετανοεί για τις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» και πως «οι δηλώσεις έγιναν σε στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης αμέσως μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου».
Η Φορτούνα υπογράμμισε ότι η απόφαση δε σχετίζεται με την εθνικότητα ή τη θρησκεία του ποδοσφαιριστή, αλλά με τη θέση της ως ανοικτού συλλόγου που αντιτίθεται στον ρατσισμό, τον αποκλεισμό και το μίσος.
INFO-TWEET ℹ️— Fortuna Düsseldorf (@f95) August 5, 2025
Wir haben uns intensiv mit Shon Weissman beschäftigt, uns aber final entschieden, von einer Verpflichtung abzusehen.#f95 | 🔴⚪
